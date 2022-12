Mauro se fue de joda y L-Gante le clavó la fulminante: el pacto de los US$ 100 millones

Manotazos de ahogado: la nueva serie que involucra a la mediática Wanda Nara, el fubtolista Mauro Icardi y al cantante L-Gante.Tres personas que viven una realidad intensa con hijos en el medio, denuncias por infidelidad, reconciliaciones, pactos con abogados, viajes a destinos paradisíacos, ver la tele en el sillón, cuñados que se bancan entre sí para cagar a sus parejas, entre otras cosas.

Un verdadero culebrón mexicano que tiene como protagonista a tres argentinos y son el centro de las miradas de todos los que hacen periodismo rosa. No hay quien no tenga una opinión sobre los idas y vueltas, ribetes cómicos, angustias por mil, panquequeadas en cuanto a posturas de defensa, y actividades que hacen estos tres.

En el último capítulo, lo que serían las últimas 24 horas, tenemos la aparente separación con papeles de un matrimonio de diez años entre Wanda y Mauro. Ahora, eso no quiere decir que el futbolista esté dispuesto a soltar a la que es el amor de su vida y madre de sus dos hijas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Se habló de que tenían un acuerdo para que ella pudiera tener su affaire tranquila, porque si él lo tuvo con la China Súarez, ¿por qué no ella con L-Gante? El problema es que la mediática muestra todo y el cantante de cumbia 420 también. Por lo que la exposición es lo que lo pone más incómodo al futbolista.

Así también el territorio: parece ser que él tiene un contrato hasta junio 2023 pero, por toda esta novela, los dirigentes del Galatasaray de Turquía no estarían con muchas ganas de que siga jugando. Es que Mauro quiere volver a su país y estar lo más cerca posible de Wanda. Ya que está, quizás buscar otra mujer en el mientras tanto su todavía esposa no le da bola.

Icardi puede que cumplir su cometido, volver a Argentina y ayudar a Newell’s en su pretencioso objetivo para volver al primer plano nacional e internacional. El delantero de 29 años es hincha confeso del conjunto rojinegro de Rosario y está bastante a la vista que el viaje de búsqueda de una reconciliación, fue un "manotazo de ahogado" para Wanda pero "ya fue". Ella quiere dar vuelta la página en su vida amorosa. "Cuando se te termina la paz en la pareja, para mí, las cosas no van", dijo en su momento a la vuelta del viaje.

Además, la mediática también tiene proyectos y mucha actividad laboral en Argentina. Por lo que, la idea de irse a Estambul, quedaría totalmente descartada para ella que le encanta trabajar en televisión nacional.

De esa distancia amorosa, preferencias en los proyectos personales y la necesidad de iniciar una nueva vida "sin prejuicios", "sin careteada" y "más auténtica" ya que estuvo casi 20 años casada sin freno, es que aparece en escena Elián Valenzuela y se lo pone en valor porque Wanda quiere ser feliz y no descarta que con él pueda hacerlo.

"No le cierro la puerta a nadie. Nunca diría: 'Con esta persona no voy a estar'. Si hay alguien que me pueda hacer feliz, que me tenga respeto y que sepa que soy una madre, bienvenido sea…", reflexionó en una entrevista de la revista ¡Hola! y, de esta manera, infirió que el representante de la cumbia 420 la respeta, no como Icardi que la sofoca y no le da espacio para ser.

El jugador tiene conductas del tipo: borrar su cuenta, abrirla de nuevo, declarar su amor, no declarar su amor, archivar las fotos con Wan y después volver a mostrar. Ahora, resulta que cuando vino a la Argentina por unos días, en pleno Mundial de Qatar 2022, dejó un poco su inquietud y ansiedad a las redes, y salió de joda. Total no hay compromisos ya matrimoniales.

Lo que llamó la atención es el por qué se hizo el misterioso, porque publicó las imágenes en sus redes sociales recién en la tarde del miércoles, varios días después de haber regresado a Turquía. Entre el selecto grupo cercano al jugador estaba Floppy Tesouro. Desde ese día comenzó a seguirla en las redes sociales, le puso un “me gusta” en una foto en la que está en bikini, ya que está, el delantero volvió a seguir a Wanda y correspondió el gesto.

Sin embargo, con el divorcio cerca y un ultimátum que la mediática no acató porque corrió a darse besos con el cantante de cumbia 420, se empezó a hablar de la división de los bienes que compartieron los todavía marido y mujer: ella “podría quedarse con 100 millones de dólares” los cuales incluirían “inmuebles, bienes y artículos de lujo”. También se supo que Wanda “planea obtener la mitad del patrimonio conjunto, incluida la ganancia de Icardi durante toda su carrera” algo que podría representar otros 20 millones de dólares porque ella se encargó de ser la manager del jugador.

En el acuerdo de divorcio, también se tendría que resolver la tenencia de Francesca e Isabella Icardi y la cuota alimentaria que tendría que proveer el progenitor que no vive con las niñas porque ellas están en Buenos Aires. Así es como se las vio a las hijas junto a su mamá en el recital del jueves de Tini Stoessel en el que tuvo frutilla de oro con un Rodrigo De Paul muy feliz por ser campeón del mundo y profesando el amor por su novia.

El futbolista fue a ver el recital con su hija, lo que implicaba una noche libre para su ex pareja Camila Homs, quien aprovechó la noche libre para ir a Tequila, el boliche que se encuentra en Costanera. Pero, porque las coincidencias existen, post show de Tini todos estuvieron juntos en el mismo lugar moviendo las caderas: L-Gante, Wanda, Cami, Rodri y Tini.

Por su parte, el cantante de cumbia 420 dejó super claro sus intenciones: quiere que Wanda lo elija para conformar su próxima relación, al menos, amorosa, sin escándalos y pública. A fin de cuentas, se llevan casi 10 años y cada uno tiene otras experiencias que pueden beneficiar a la pareja.