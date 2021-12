“Mauro tiene la mano muy grande…”: Wanda la pifió con el Photoshop y se burlaron en las redes

No es la primera vez que sucede. De hecho, ya es, prácticamente, un clásico de Wanda Nara. ¿De qué se trata? Usualmente, cada foto que la mediática publica en sus redes sociales siempre pasa por los filtros del Photoshop para corregir detalles, formas y colores. El problema es que, a veces, se le va la mano.



Algo de ya ha sucedido en diversas oportunidades. Por ejemplo, en 2017, durante sus vacaciones en Montecarlo junto a Mauro Icardi y a sus hijos, Wanda quiso retratar su figura en un yate que recorría el Mar Mediterráneo. La imagen causó sorpresa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tal vez por inexperiencia o en el intento de hacer la publicación lo antes posible, la zona de las piernas de Wanda se veían muy extrañas. Dignos de un pésimo uso del Photoshop. Por eso, recibió diversas críticas. En sus vacaciones anteriores en New York, un turista fotografió a Wanda de espaldas y la imagen fue trending topic porque era absolutamente diferente a las que solía dar a conocer en sus redes. Pero hubo más.



En octubre de 2018, cuando todavía vivía en Milán, Nara publicó una fotografía de una salida nocturna. Ahí se la veía elegante con un musculosa y un pantalón de cuero, posando frente a una estantería de su casa, en donde había una camiseta del Inter, con la 9 de Icardi y dos pelotas.

El inconveniente fue que Wanda se fue de mambo y retocó de más su brazo derecho. Tanto que quedó desproporcionado en comparación con el resto de su cuerpo. De hecho, sus seguidores le escribieron “Ese es el brazo de una nena de 10 años”, “Qué ridícula. Sacá el filtro, esos brazos parecen dos palitos salados"; y “¿En serio necesitás retoques? Mostrate tal cual sos. ¡Cuando te querés como sos y estás conforme con vos misma, no necesitás retoque ni nada porque lo que te digan no te llega!"; "¡¡¡Tenés todo!!! Hace falta tu inseguridad como mujer …¿¿¿¡¡¡Para tanto filtro y retoque!!!???", entre muchas otras frases.

Ahora apareció un nuevo capítulo del Photoshop fallido de Wanda. Después del escándalo que incluyó a Eugenia Suárez en París y la entrevista con Susana Giménez, Wanda volvió a mostrarse a diario en sus redes sociales. Casi siempre en pose sensual, cuida su imagen hasta en el más mínimo detalles.

Pero en esta ocasión se pasó de la raya. Y todo por culpa de su marido. Es que en la imagen que publicó, se la veía abrazada a Icardi, con la Torre Eiffel de fondo y la calma del Sena. Le agregó la frase: “Antes de buscar a los chicos al cole”.

No esperaba que la imagen generara tanta repercusión. Es que en la fotografía se ve que la mano de Mauro está totalmente deforme. Sin dudas, Nara intentó estilizar su figura y retocar su cintura pero no notó que de esa manera hacía muy ancha la mano de su esposo .Cuando la publicó, sus seguidores no se lo perdonaron.



Fueron tantas las críticas que la mediática decidió borrar el posteo. Para entonces el fallido Photoshopeo ya se había viralizado. Y fueron varios los que evocaron el comentario que se hizo famoso en enero de 2016, cuando Nara publicó una foto hogareña con su hija Francesca sentada en su regazo tomando mate mientras su mamá se lo sostenía.

En ese sentido, la usuaria @brezapata_había comentado: "WANDA LA NENA TIENE MANOS MUY GRANDES LLEVALA AL MEDICO POR DIOS. HAY MÉDICOS ALLÁ EN MILAN? TE PUEDO RECOMENDAR UNO DE ACA DE TOLOSA". Lo mismo sucedió con la foto borrada de Icardi: “Wanda, Mauro tiene la mano muy grande. Llevalo a un médico por Dios. Hay médicos allá en París? Te puedo recomendar uno de acá de Tolosa”.