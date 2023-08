"Mauro tiene mucha maldad": los chats de los padres de Wanda contra Icardi y el plan para "separarlos"

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi tiene más idas y vueltas que los pasillos del subte del centro porteño. Infidelidades, perdones, enojos y, ahora, hasta una preocupación manifiesta de sus padres respecto al futbolista, durante aquellos meses turbulentos que vinieron tras la aparición de Eugenia "La China" Suárez. Por otro lado, la conductora está en Estambul, y desde allí desmintió que le vaya a iniciar un juicio a Jorge Lanata.

La olla se destapó el último jueves en LAM. En los estudios de América TV, Yanina Latorre estuvo de reemplazo de Ángel de Brito y se encargó de contarlo, inclusive, con la presencia de Andrés Nara en el lugar, quien acompañaba como angelita invitada a su actual pareja, Alicia Barbasola. "Cuando Nora (Colosimo) se emperra en que Wanda se quede acá, empieza a pasar todo lo de L-Gante, Nora recula y se arrepiente de convencerla y de que se separe. Cuando Zaira (Nara) y Nora vieron que ella estaba enamorada de L-Gante, que salía y era todo un desconche, dijo ‘qué vuelva a Estambul'", contó la pareja de Diego Latorre.

"Fue en la época de la infidelidad de Mauro con la China Suárez. Nora llamó a su ex para que intercediera por Wanda y lograra que terminara la relación ya que lo consideraba una persona tóxica para su hija", detalló Latorre. "Parece ser que al principio, Nora no quería que ella siguiera con Icardi porque él tiene un carácter...", deslizó.

Aunque luego, aprovechando la presencia del papá de las Nara, la conductora le habló directamente a él para que cuente lo que sabe. "Yo tengo textuales donde Nora te habla a vos y te pide ayuda, ¿es verdad?", le preguntó. "Hay momentos y momentos en la pareja. En ese momento estaban distanciados", relativizó Andrés.

Luego Latorre leyó los mensajes que tenía de Nora. "Dice ‘es que Wan está amenazada, es que ella lo quiere, pero también le tiene miedo. Le habla mal, la convence de que viaje, le hace creer que es lo mejor y después allá va a estar sola y yo estoy acá y ninguno vemos ni oímos lo que pasa. Él como bueno es el mejor, pero como malo tiene mucha maldad’", reveló.

"Es muy difícil, no sé de dónde sacaron eso. Sí, había muchas conversaciones, yo me ofrecí directamente y tuvimos una conversación. Yo le dije: 'Wanda, estoy para lo que necesites'. Yo mato y muero por cualquiera de mis hijas", prometió el papá. Luego explicó que desde hace unos meses no tiene buena relación con su ex pareja. "Cuando hicimos fotos con Alica, ahí explotó todo", añadió.

Tras la aclaración, la conductora continuó leyendo los mensajes de Nora a Andrés, luego de que él le ofreciera llamar a su primogénita. "Es muy complicado porque ella dirá que los niños terminan sus clases allá en mayo y después va a ver, pero son cuatro meses que serán eternos para todos si él se pone malo. Le propuse quedarse y arrancar acá en marzo, hasta escuela le conseguimos, enfrente de Santa Bárbara, y la dio vuelta otra vez y ya se van el 13", insistió la mamá, según la lectura de Latorre.

El papá reconoció que aunque notó que su hija estaba "muy nerviosa", nunca presenció situaciones como la que describe la mamá. "Nerviosa por las situaciones que estaban pasando. Había conversaciones de pareja y yo quería saber hasta qué punto era el problema. Situaciones personales de ellos, había tensión porque ella estaba, no sé, con L-Gante, y él había estado con otras señoritas. Se ve que había conflictos", señaló.

Esta exposición sobre problemas de hace meses no es la principal preocupación de Wanda. Desde Turquía, la empresaria tuvo que salir a desmentir que le haría un juicio a Jorge Lanata por decir que el diagnóstico de salud que la había tenido haciendo estudios en el Sanatorio Los Arcos de Palermo era "leucemia". "Otra mentira más, ¿qué necesidad de inventarme tantas cosas?", se preguntó Wanda en una respuesta a un tweet que aseguraba que iniciaría acciones legales contra el periodista. "Es mentira", escribió sobre otro que informaba lo mismo.

Las dos aclaraciones despertaron alguna polémica en el anónimo mundo de las redes sociales. Es que a los internautas les llamó la atención que Wanda haya decidido salir a desmentir públicamente la noticia de que iría judicialmente contra el periodista de canal Trece y que no haya hecho lo propio semanas atrás, cuando el conductor de PPT dio detalles de su estado de salud.