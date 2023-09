Maxi Giudici la acusó de operar en su contra y Juliana Díaz lo cruzó: "No sé quién le llenó tanto la cabeza"

El pasado viernes por la noche se daba a conocer que Maximiliano Giudici había intentado quitarse la vida y que su ex pareja Juliana Díaz, y su amigo, Alexis "El conejo" Quiroga lo contuvieron en su casa hasta que todo pasó. Lo cierto es que ahora, el ex participante de Gran Hermano se despachó contra ella y hasta llegó a cuestionar que realmente desee que él ingrese al Bailando 2023, como aseguró que pretende.

"Siento que su intención es que yo no entre al Bailando, porque las cosas que dijo en cuanto a mi salud mental me parece que no están bien, hubo cosas que no fueron ciertas", reveló el cordobés ante Editando Tele. "La verdad que espero de corazón que no las repita más. Yo por suerte ya hablé con la gente que tenía que hablar, que se encargaron de hablar con ella, porque, que me perjudique a mí en ese sentido, la verdad que no está bueno y no lo quiero", agregó.

Vale recordar que el viernes Giudici se pasó de calmantes y alcohol y, al no contestar su teléfono y haber dejado ciertos mensajes peligrosos a sus familiares, su amigo Alexis "El Conejo" Quiroga y Díaz fueron a buscarlo a su departamento. Gracias a este gesto, pudieron socorrerlo, rescatarlo de su situación y trasladarlo al Hospital Ramos Mejía.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tras ese triste evento, ella se lo llevó a su casa para no dejarlo solo. Aunque eso no quería decir que estuvieran volviendo como pareja. Su separación había sido sólo una semana antes, y Díaz la había hecho pública sin el aval de Maxi, cuando habían acordado publicar al mismo tiempo la información acerca de su distanciamiento. El lunes por la noche Maxi estuvo en LAM con Ángel de Brito y allí hizo hincapié en, que a la hora de su rescate, su amigo ex GH fue fundamental. En el relato, si bien no desconoció que Díaz había sido parte del operativo, obvió bastante su importancia mientras levantaba la de Quiroga.

De esta decisión de correr de la historia a su ex, también habló Maxi en Editando Tele. "Yo cuando hablo, cuando arranco a hablar, lo nombro mucho a "El Cone", aparte de que lo amo y es mi hermano, era la persona que yo veía ahí entre toda esa nube que me acuerdo. Fue la persona que hizo todo para entrar al edificio, para estar ahí, para llegar hasta la puerta, porque el otro timbre no lo hubiese escuchado yo", reconoció el ex de Díaz. "Entró hasta la puerta, me tocó el timbre de adentro, que es el fuerte, que es el que me despierta y le logro abrir la puerta. Es la persona que veo, y es la primera que nombro, pero nunca dije que Juli no me ayudó. A ella lo que le duele es que no le haya dado el protagonismo", insistió Giudici.

Al mismo tiempo, Maxi intentó aclarar el rol que cumplió Juliana, para que no se la castigue en las redes sociales, como ocurrió en los primeros días desde el viernes. "En todos lados salgo aclarando porque después, pobre, en ese sentido le dieron con un caño, que conmigo se portó de 10, me ayudó siempre como pudo, paralelo a que estaba laburando, ensayando, a la vez estaba intentando ayudarme a mí. Nunca dije nada en contra de eso. Nunca me perjudicó en nada. No sé por qué ella lo tomó así", señaló.

Todas estas declaraciones despertaron que la chica nacida en Venado Tuerto utilizara sus redes sociales para cuestionar las declaraciones en su contra. "No entiendo quién le llenó tanto la cabeza o por qué está tan enojado. ¿Qué habrá escuchado o habrán sacado de contexto? Con todo el amor que le tengo deseo que cumpla sus sueños y logre todas sus metas", escribió, en relación a la afirmación acerca de que no quiere que sea un participante del certamen de baile. "Y si el Bailando es su objetivo lo va a lograr, ¿por qué no querría que se le dé algo que lo hace feliz? Parece que no me conociera", añadió.

Lo cierto es que, según hicieron saber algunas fuentes a BigBang, Giudici será parte del reality de baile a partir de octubre. Un hecho que avala la frase "no está muerto quien pelea" y que lo acerca a Maxi al objetivo de seguir estando vigente y ser lo suficientemente famoso como para vivir de eso en un futuro próximo.