Maxi López, el aliado inesperado de Wanda: los celos de Icardi y el pedido de divorcio

La bomba estalló este fin de semana y no tardó en hacerse viral: Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi, luego de encontrar varios mensajes a través de Telegram entre el futbolista y Eugenia "La China" Suárez. "Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan", fue uno de los mensajes que la actriz le envió al delantero y que provocó la furia de la botinera.

Pero, ¿cómo inició este escándalo? Si bien el matrimonio no estaba transitando por una crisis, el rosarino estaba "deprimido" por ser suplente en el Paris Saint-Germain (PSG), detrás de figuras de la talla de Neymar, Kylian Mbappé o Lionel Messi. "El ladrón cree que son todos de su condición", aclaró Yanina Latorre este mismo lunes en Los Ángeles a la mañana y reveló: "No empieza Wanda a desconfiar, sino que el sábado Icardi le empieza a decir que ella estaba ´rara y distante´".

Según contó la panelista, Icardi -totalmente paranoico- le pidió el teléfono a su esposa para revisarlo. "Wanda le dijo ´sí, tomá´. Él le pidió las claves, comenzó a leerle el Instagram, bien tóxico y que es algo típico de los tipos que se mandan cagadas. Mauro abrió el Instagram en el teléfono de él, comenzaron a discutir y fue ahí cuando Wanda le dice: ´¿por qué tanta pregunta? yo no estoy rara, estoy todo el día con los chicos...¿qué pasó?´, y le pidió su teléfono", detalló.

De acuerdo con la información que brindó la mujer de Diego Latorre en LAM, cuando la botinera agarró el teléfono se encontró con intercambios de mensajes entre "La China" Suárez e Icardi, muchos de ellos borrados, a través de la aplicación de mensajería Telegram: "Cuando Wanda agarra el teléfono de Icardi le encuentra conversaciones con La China, donde ella le pide de verse, rogándole y diciéndole ´qué lástima que sos tan conocido, muero por verte´".

Entre los mensajes que intercambiaron la actriz y el delantero argentino se encuentran varios videos que le envió él de sus entrenamientos en el predio del PSG y de ella sobre las grabaciones de su próxima serie. "Ella le dijo que lo quería ver en un bar, los dos solos. Icardi dice que no tuvieron sexo y La China dice lo mismo. Ella le mandaba videos de todo lo que hacían y él hacía lo mismo, pero no hay sexo comprobado", dijo.

En medio de este dramático contexto, Wanda sumó un aliado inesperado. Es que quien apareció en escena para socorrer de alguna manera a Wanda fue el propio Maxi López, su ex marido y con quien mantuvo un gran número de cruces mediáticos, muchos de ellos en la justicia, por la manutención de sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino. "Wanda enloquece, revolea todo y le dice a Mauro: ´¡Me voy! Me tomo un avión y me voy a Milán´", contó Yanina.

Y siguió: "Ahí es cuando habla con Maxi, quien vive en Londres y es un divino. Wanda hace como cuatro o cinco años se lleva muy bien con Maxi, está todo ordenado y la cuota está bastante ordenada. La ayuda con los chicos y se alquila por temporadas una casa en Paris para cuidarlos y hacerse cargo de los chicos. Hace mucho ya que el vinculo dejó de ser mediante abogados. El problema de Maxi con Wanda era Icardi, él es el que lo odia y le tiene muchos celos".

La panelista explicó que el vínculo entre el ex atacante de River y la mamá de sus hijos es tal que él, de vez en cuando, le "tira los perros". "Le dice vamos a comer, te llevo. No sé si quiere reconquistarla, pero siempre la invita a comer y eso a Icardi le molesta. Fue a Paris el sábado, se llevó a los tres chicos y le ofreció a Wanda llevarse a las nenas (las hijas que tuvo ella con Icardi, Francesca e Isabella) y ella se negó. Las nenas se quedaron con ella", destacó Yanina.

Acto seguido, Wanda decidió tomarse el primer avión que encontró a Milán junto a sus hijas, Francesca e Isabella, y a su estilista, Kenny Palacios. "Icardi le confesó a Wanda que fue un ´bobo´ y que fue La China la que empezó a enviarle mensajes. Él no niega nada, solo dice que nunca la vio a La China y que llevó todo a un coqueteo virtual. Él cree que subiendo una foto la va a convencer o a reconquistar", contó.

Al llegar a Milán, Wanda se alojó en el departamento que ambos comparten en la capital mundial de la moda y el diseño, y como Icardi fue tras ella, optó por irse a un hotel. "Hoy a la mañana ella le pidió el divorcio, hoy volvió a su casa de Milán, las nenas no saben nada porque ella no gritó, no revoleó nada ni hizo ningún escándalo. Las nenas por ahora están tranquilas y él está muy deprimido, no para de llorar", resaltó Yanina.

Vale aclarar que Wanda es la actual mánager de Icardi y, de hecho, tiene un contrato actual con el PSG de un total de 3 millones de euros en mano por representar al rosarino. "Ella hoy se consiera soltera y está enojadísima con La China. El enojo es con él, pero la furia de ella es que hace dos semanas fue al recital de Camilo y Evaluna, donde estaba Ricky Sarkany y varias modelos amigas de Wanda. La China Suárez desde Madrid lo llama a Ricky por Face-Time para saludarlo y le dice que lo pase con Wanda para saludarla, cuando ya estaba con Mauro. ¡Mirá qué zorra! Cuando corta, le mandó un mensaje a Icardi para decirle qué lindo que estaba", reveló la panelista.

Icardi tenía agendada a La China Suárez en su teléfono como "C.S." "Cada vez que subía una foto con Wanda, la China automáticamente lo llamaba por Telegram. le preguntaba si estaba enamorado de Wanda y cómo estaba con ella. Él en un momento la limpia, pero ella siguió insistiendo. Fue un histeriqueo que inició la China. Él la seguía en Instagram, le dio un like en una foto y ella le escribió, le mandó su teléfono y le pidió que la llame. Entre La China y Wanda hay un mínimo vínculo porque es amiga de Zaira (Nara), tiene la misma agencia, es amiga de Paula Chaves y María del Cerro y hay como un grupo. Pero la relación de La China se cortó con todas, todas ellas están muy enojadas por lo que hizo", agregó.

Finalmente, Yanina concluyó: "Vieron que Wanda subió la historia, la borro y la volvió a subir. ¿Sabés quién se la borraba? Icardi que tenía su clave. Cada vez que Wanda hacía algo, se lo borraba. Y a Chismesdeker, a la que Wanda le confiesa que se separó, la bloqueó Icardi desde el teléfono de Wanda. Porque Icardi se metía desde su teléfono a las redes de Wanda y le borraba las historias. Él le dijo que si lo deja se retira del fútbol y hay un contrato millonario de por medio".