Maxi Pardo, la mente detrás de los temas de Cristian Castro: "Es un tipo fiel que se presta al show"

Ya pasaron muchos años de aquel adolescente que se rateaba del colegio y que, quizás por pura casualidad, cayó a una clase de guitarra que le cambió la vida. Resulta que el camino de Maxi Pardo siempre estuvo guiado por el destino: desde hace muchos años viene afirmándose en el mundo de la música y apostando a la industria nacional, siempre pensando en aportar su granito de arena para dar lugar a otros artistas. Así es como escribió canciones para grandes intérpretes, grabó videos con otros y entrevistó a muchos colegas en sus programas de televisión. A lo largo de su basta trayectoria, el artista de 43 años compuso temas para celebridades de primer nivel.

Para ser claros, sus canciones fueron cantadas por Luciano Pereyra, Los Tekis, Cristian Castro, Marco Antonio Solis, Rosana, Camilo Sesto, Nito Mestre, entre varios otros. También fue el autor de varias cortinas musicales para novelas, como Solamente vos, recorrió el camino del solista y disfruta de un presente que muchos de los artistas con los que compartió el escenario quisieran tener: el pasado 20 de septiembre, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires reconocieron su gran trayectoria nombrándolo "Personalidad Destacada de la Cultura", gracias a la Iniciativa del legislador y vice presidente tercero la Legislatura, Roy Cortina.

En diálogo con BigBang, Maxi se mostró no sólo feliz por este reconocimiento, sino que recordó su trayectoria, a aquel adolescente rebelde que visitó la clase de guitarra de uno de sus primos y se enamoró completamente de la música, y aquellos consejos que le dio Cristian Castro, a quien define como un gran amigo. “Realmente siento una felicidad inexplicable. Me siento inmensamente feliz. No lo puedo creer. Tengo solo palabras de agradecimiento tanto para Roy y los legisladores que votaron, como para tanta gente que me acompañó y me acompaña en este camino. ¡Estoy muy emocionado!”, le dijo el músico a este sitio.

Como cualquier compositor, Maxi empezó su carrera musical escribiendo canciones. Pero no para cualquier artista, sino que sus temas eran cantados por Cristian Castro, Los Tekis, Luciano Pereyra y otros. Después se animó a subir al escenario y cantar sus propias canciones. De hecho, abrió shows en Argentina y el exterior de grandes artistas internacionales como Bryan Adams. En el 2020 apostó a la tevé en plena pandemia con su programa "Una cita con el amor", y en el 2021 llegó a la pantalla de América TV con "Rock N'Foodball y Rock N'Fans", donde - además de recibir a músicos consagrados- les dio espacio a músicos emergentes.

La entrevista completa a Maxi Pardo

No todos los días te reconocen como personalidad destacada...¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?

- Se me vino toda mi carrera, me acordé de mi primer profesor de guitarra, de los primeros productores que apostaron en mí, cuando yo realmente era un simple desocupado que no encontraba rumbo en el estudio, que no tenía trabajo y que mi pasatiempo era hacer canciones. Se me vinieron todos los que me empujaron a seguir con esta carrera profesional y después bueno, recordé mi parte compositiva, como productor de televisión y todas las cosas que hago.

¿Qué lugar ocupa este logro?

- Y la verdad que es increíble, ¿no? Y sí, es como un mimo, es de los mimos más lindos que me tocaron. Igual yo tengo la la filosofía de muy chico de disfrutar cada momento. O sea, disfruté cuando me dieron el diploma en la legislatura, como también disfruto un día que estoy subiendo a un escenario, no importa si hay 10.000 personas o 5, yo siempre trato de disfrutar cada momento porque creo que cada momento tiene su valor. Entonces lo disfruto, pero tampoco me cuelgo de eso, lo pongo como algo muy lindo, un mimo muy grande, y obviamente muy agradecido a los que iniciaron, a los que tuvieron esa iniciativa y después que me hayan votado, bueno fue increíble.

¿Qué recordás de aquel rebelde que se escapaba del colegio pata tocar la guitarra?

- Al final, yo sé que está mal pero valió la pena digamos, esa etapa rebelde. Y bueno, me acuerdo de esa época, pobre, mis papás sufrieron un montón, les di muchísimos dolores de cabeza y mucha preocupación. Por ahí, no venís de una familia de artistas y tenés todo un entorno de amistades, que por ahí hacían carreras tradicionales o estaban en el secundario, y de repente tenés un amigo que dijo "yo me dedico a esto, estoy tocando la guitarra todo el día, me quedo despierto la noche y hago canciones", era como un loco al principio. Pero hoy muchos me dicen la verdad que al final tan loco no estaba y que realmente hice un camino increíble.

También con el paso del tiempo, al principio eran tus amigos y después cuando te empiezan a reconocer músicos, cuando empezás a codearte con músicos grandes, te empiezan a felicitar o poder grabar duetos o producir artistas realmente bueno... ahí sentís que por ahí estabas en el camino, quizás sin quererlo. porque no es que yo lo busqué, simplemente era un pasatiempo porque otra cosa no tenía para hacer.

¿Cómo lograste convencer a tus viejos que este era tu pasatiempo?

- Hasta el día de hoy no los convenzo. Hasta el día de hoy yo lo veo a mi viejo preocupado, pero también entiendo porque realmente vivir del arte entre comillas o estar en el rubro de la producción y todo, son muy pocos los cantantes, los artistas, los músicos que pueden tener, no te digo un buen pasar, pero no pasarla mal o tener épocas muy difíciles. Como padre siempre está preocupado porque yo no tenga ese tipo de problemas. Pero bueno, había una nota donde Ricardo Arjona contaba que la mamá, ya de grande y con Ricardo habiendo vendido millones de discos, le preguntaba todavía si seguía tocando la guitarra, es decir que seguía preocupada.

¿Arjona tuvo que ver con tu lanzamiento como solista?

- En realidad no es que fue Ricardo. A mi me invitaron a hacer una gira por Centroamérica de Artista Soporte de Arjona y sucedió que cuando yo vi que, ante tanta gente, se empezó a generar un público genuino con mis canciones, dije "ah, ok esto lo tengo que tomar más en serio de lo que me lo tomo". Entonces siempre agradecido a Arjona que me dejó abrir sus conciertos. Gracias a que yo giré tanto me di cuenta que podía tomarme más mi carrera, por lo menos de cantante, mucho más en serio de lo que me lo tomaba.

¿Cuál es el tema que más te gustó componer o tu predilecto, digamos tu favorito tu hijo?

- Sin duda para mí es "Hasta el otro Carnaval de Los Tequis porque es una canción que tiene algo que primero me emociona desde el punto que yo compuse la canción sin conocer las tradiciones del Carnaval. Simplemente por Google. Siempre lo cuento, se los cuento a los chicos y a las reinas, yo no había pisado nunca el Carnaval, nunca había ido al Norte ni siquiera de turista. Y lo que pasa con "Hasta el otro Carnaval" es increíble. Es una canción que suena en el Norte, que está grabada en un montón de idiomas y tiene versiones hechas por un montón de grupos de otros países. Me mandan fotos de gente que la tiene tatuada en el cuerpo o gente que fallece algún familiar y en la tumba escriben la letra de la canción.

Como compositor...¿hubo algún pedido en especial que te haya costado más de la cuenta? ¿Tenés algún artista predilecto?

- Las canciones que mejor me fueron son canciones que me tardé entre 3 y 15 minutos en armar la letra y la música entera. Es como una cuestión mía mágica que te baja todo y es como una cuestión mía impulsiva, la baja con la guitarra, con el piano y la voy escribiendo todo en el momento. Realmente lo más complicado son las bandas más grandes.

- Yo siempre fui fanático de Cristian Castro desde muy chico. Me acuerdo estando en la primaria y quedándome despierto hasta las 2 de la mañana o 1 y media de la mañana, que obviamente había que dormir, en ese momento, en la radio, estaban estrenando una canción de un artista mexicano nuevo de 17 años, con un tema que se llamaba Agua Nueva. Ahí me impactó la voz de Cristian.

Entonces yo me quedaba escuchando eso y después toda la carrera de Cristian, la musicalidad, la mezcla de rock con balada, su voz, que es una de las más importantes o más grandes de la historia de la música. Yo creo que musicalmente siempre me atravesó y si he escuchado a Cristian más, además de que es un gran amigo.

¿Y cómo es Cristian Castro en la intimidad?

- Cristian es uno de los amigos más fieles que tengo. Es un tipo que cuando tenés un problema es el primero que está. Cuando tenés un buen momento en tu vida, ya sea familiar o profesional, es el primero que está. Yo sé que parte de los artistas pueden decir muchas cosas, pero hay mucho celos y les cuesta mucho a los artistas ver el éxito de los demás. Es verdad. Y sin embargo, Cristian es un tipo que es el primero que está ahí.

Cristian, por ejemplo, es el primero en llegar en alguna fiesta de mi hija, o el primero en llegar a un show, el primero en estar en la primera fila, el primero en acompañarte, el primero en darte un consejo personal. Lo que pasa es que Cristian, la gente mucho no lo conoce, pero él realmente se divierte. Yo conozco a Cristian. La verdad que, por ejemplo, el mundo Marcelo Tinelli, que toda mi vida soy fan de Tinelli, no lo estoy criticando, realmente sigo viendo videos, soy fan y siempre lo digo, pero es un show. Tinelli es un show. Y Cristian, cuando va a Tinelli, no va a ir impecable. Porque él está atado en el show. Se presta al show. A Cristian después lo ves desde un escenario y está impecable, con el mejor traje de todos.

Entonces, él juega a eso y realmente es un tipo muy fiel a sus fans, muy querido. Yo lo veo semana tras semana quedándose a hablar con gente en la calle, teniendo gestos como no tuve con nadie. Y sus fans y sus amigos lo adoran porque es una muy buena persona. Lo que pasa es que también los entornos confunden. A veces los entornos no transmiten realmente lo que son los artistas. Y es un tipo genuino. Simplemente hace lo que le sale, lo que siente. Y él es así. Nada más.

Compartí con Cristian desde un partido de tenis hasta una fiesta de mi hija y Año Nuevo. Hemos pasado juntos muchas cosas. Es una persona que con la que he pasado momentos personales muy difíciles. Es el primero que está ahí, dándote su consejo. Yo me acuerdo que estaba fumando un montón de cigarrillos con varias personas. Y me llamó y me dijo "pará de fumar". Hay personas que eso no le importa, pero a él sí. Entonces son esas pequeñas cosas que lo hace un amigo sincero y presente.

¿Cómo ves el panorama musical? ¿Hay lugar para el bolero en medio de este furor por el trap?

- Yo creo que esto siempre pasó, de que hubo movimientos. Si vos escuchás o lees algunas declaraciones de Frank Sinatra, siendo uno de los cantantes más importantes de la historia, cuando salió Elvis dijo "¿qué es este desastre? ¿Qué está haciendo este tipo Elvis Presley? ¿Qué está haciendo este tipo? No lo puedo creer". Hubo una revolución en el mundo. Era como cuando salió el trap y mucha gente dijo "¿qué es esto?". Así pasó con Elvis. Inclusive pasó con los Beatles.

Entonces la realidad es que son movimientos nuevos que lo trae la gente más joven y al principio, yo por ahí no lo entendía. Realmente, no es que me gustaba o no, pero la verdad es que ellos lo hacen desde un lugar genuino, de una tribu distinta y de un lugar real. A mí lo que más me gusta de todo ese movimiento, que es genuino, suena genuino, que tiene que ver mucho con el rock.

El rock siempre fue decir la posta, decir la verdad, decir lo que se siente. Tiene que ver, es muy rockero el concepto del trap y del urbano. Entonces, valoro mucho eso y obviamente sí tengo artistas que me gustan más. Por ejemplo, Tiago PZK me gusta porque es más rockero. Me parece que los cambios de era y de época pasaron siempre. Llegó el punk y lo mismo. Toda esa música tiene su balada, tiene su costada balada, está fusionado con pop.

Espacio hay para todos y el ejemplo más claro es el último, es el de Luis Miguel llenando 10 estadios y vendiendo más de 120 shows alrededor del mundo. Y pasa que hay una cosa muy importante que hay que valorar. Realmente todos los artistas urbanos han puesto la música argentina de nuevo en el número uno del mundo. Estamos en el mapa del mundo, estamos arriba en el mundo. Empezó un poquito por ahí con Pablo Londra o con Trueno.

Y realmente es una música muy, muy valorada. Y eso es importante, nosotros estábamos fuera del mapa. Creo que el último fue con el rock de Soda Stereo y después en el Pop con Diego Torres también, que hizo un revuelo latino muy fuerte. Después fue difícil, más allá de los clásicos con un Fito Páez, pero un Soda, un Diego en la parte latina.... lo que está pasando con el urbano realmente en el mundo es espectacular y hay que agradecer porque a nosotros nos ponen la lupa.