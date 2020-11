Máxima y un escándalo en Holanda que la obligó a suspender su Navidad en Argentina

Las polémicas vacaciones en Grecia de la Reina Máxima tuvieron una nueva repercusión: se canceló su viaje a la Argentina para fin de año. La noticia fue dada a conocer por el experto en la aristocracia holandesa, Marc van der Linden, en el medio Adelsweit en donde agregó que tanto ella como su esposo el rey Guillermo pasarán las fiestas en uno de los castillos de la corona.

Lo que aún no se sabe es si Cerruti Carricart, la mamá de la reina Máxima que vive en Buenos Aires y acostumbraba a recibir a su familia durante la Navidad, viajará hacia Holanda para reencontrarse, como todos los años, con sus nietas.

Cabe recordar que en agosto de este año a reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, y al rey Guillermo fueron escrachados cuando se escaparon de vacaciones en plana pandemia del coronavirus (Covid-19) a la isla griega de Mykonos. El escándalo por la falta de cuidados de la pareja real fue tal que la Corona tuvo que salir a pedir disculpas en un comunicado en donde el rey y la reina de Holanda lamentaron haber infringido la norma, tras la viralización de sus fotos en Internet. En las imágenes, la pareja aparece tomada del brazo con un hombre, identificado por la prensa como el propietario de un restaurante de la turística isla de Mykonos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La foto muestra al rey Guillermo-Alejandro, con el cabello revuelto y un tapabocas en la mano. A su lado, la Reina Máxima, sonriente, está acompañada por otro hombre, que le pasa el brazo por detrás. Las fotos que circularon por distintos medios europeos los muestran con un estilo más relajado mientras navegaban por costas griegas en traje de baño en una pequeña, pero lujosa embarcación valuada en 2 millones de euros.

La pareja real infringió así la norma de distancia social, en momentos en que la situación sanitaria se agrava en todo el mundo. "Ha aparecido una foto en los medios en la que mantenemos insuficiente distancia. Debido a la espontaneidad del momento, no le prestamos la necesaria atención", explicaron en un tweet el rey y la reina.

"Desde luego, debimos hacerlo. Pues también en vacaciones el respeto de las reglas contra el coronavirus es esencial para derrotarlo", agregaron. El autor de la foto, citado anónimamente por el medio holandés RTL Nieuws, explicó que fue tomada en un contexto privado y que no respetar la medida de distancia social fue "un error”.

Esta no es la primera vez que Máxima tiene que rendir cuentas por no respetar las normas de los cuidados en plena pandemia. En abril se vio envuelta en el centro de la polémica por salir a pasear con su madre, Carmen Cerruti, por los terrenos de Huis ten Bosch, una de las residencias de la familia real. Pero no sólo eso, sino que además comenzaron a llegar las denuncias por la censura que habrían llevado a cabo al evitar que los medios locales publiquen las fotos del paseo.

La madre de la Reina de los Países Bajos se habría trasladado con la familia real tras la muerte de Inés Zorreguieta, la hermana menor de Máxima.

Los medios holandeses lograron fotografiar a la Reina Máxima junto a su madre paseando por los alrededores de la residencia. Ambas fueron captadas mientras disfrutaban del sol, tras las bajas temperaturas que azotaron a los Países Bajos.

Sin embargo, el inocente paseo de la mandataria y su madre terminó siendo foco de la polémica. Las fotos no pudieron ser publicadas en ningún medio por estricta orden de la familia real. Esto fue porque, hace pocas semanas, un redactor y un canal de televisión holandés fueron vetados del evento Real en Lech por haber grabado un video teatral de la princesa Amalia.