"Me aburre...": "La China" contestó de todo y reveló cuál es la fórmula para enamorarse

Eugenia "La China" Suárez está contenta. Partió con sus hijas a Uruguay, donde estará un mes, y lo celebró en sus redes sociales, donde recordó que se hospedará en su "casita" un mes y hasta pidió disculpas por el estado de su rostro, antes de excusarse y confesar que necesita "dormir 24 horas" para recuperarse.

Probablemente la emoción de estar a punto de salir de viaje fue una de las razones por las que la actriz realizó un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. Allí se hizo cargo de muchas cuestiones propias y habló de por qué se enamora tanto, de sus miedos y hasta de su capacidad de resiliencia, ante un último año en el cual la vida le dio bastantes golpes.

Cuando le preguntaron cuál era la fórmula para enamorarse, La China fue bastante sutil y evitó dar muchas explicaciones. Simplemente encontró en una frase ante tanto amorío conocido -y juzgado- públicamente: "Nacer de piscis", escribió la nacida un 9 de marzo. ¿Será esa la razón por la que siempre termina envuelta en nuevas relaciones? Seguro hay algo más detrás, pero que las hay las hay.

Es un hecho que con cada una de las personas de las que se enamoró en sus últimos años, lista por la que desfilaron muchos famosos como Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, padres de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, hicieron mella en su romántico corazón. También más recientemente Rusherking fue parte de su historia sentimental, una historia que terminó tras nueve meses y en la cual la actriz le llevaba casi 10 años al cantante.

"¿Cómo llevás todo tan bien? Te pasó de todo en 12 meses", preguntó un seguidor. "Es verdad. Vivo la vida con intensidad y pasión. Y no lo cambiaría por nada, me aburre la rutina", precisó "La China". La revelación aportó mucho más a la construcción de por qué se enamora tanto que a dar una fórmula para llevar las crisis existenciales de la mejor manera posible, aunque también explicó parte de su constante superación.

Otra de las preguntas complicadas a las que se enfrentó Suárez fue la que le hicieron respecto a cuando Cabré y Vicuña forman relaciones. "¿Te duele cuando tus ex forman nuevas parejas? Por tus hijos digo, el miedo a que los traten mal", inquirió un seguidor. La respuesta demostró la solidez emocional con la que cuenta a la hora de cerrar y abrir nuevas historias románticas en su vida: "Confío plenamente en el criterio de los padres de mis hijos. Jamás permitirían que alguien los tratase mal". Una demostración más del buen trato que mantiene con ambos progenitores.

Otra exposición de su fuerza de voluntad se evidenció cuando le preguntaron cómo había logrado dejar de fumar. "Simplemente dejé de hacerlo", señaló "La China" sin dar muchas vueltas al respecto. Cabe destacar que el tabaco es una de las sustancias más adictivas que existen en la sociedad actual y que muchas personas deben recurrir a terapias, parches de nicotina y muchísimos más métodos para lograr terminar con la insana costumbre.

"¿Te considerás workaholic?", le preguntaron a Eugenia. "Para nada. Amo mi trabajo, pero me encanta estar al pedo. No me da culpa para nada", reveló. Si bien la respuesta parece precisa y segura, la imagen con la que la graficó dice mucho más, ya que es una foto de ella con una enorme panza de embarazada, probándose vestuarios en un camarín. Una confesión acerca de que a la hora de correrla de trabajar, muy pocas cosas pueden lograrlo.



"¿Cómo te cuidás la piel? La tenés perfecta, chinita", le cuestionaron en forma de elogio. "No existe la piel perfecta. Además son épocas. Sí es verdad que me cuido muchísimo, pero no dejo de brotarme", confesó la actriz. Para sustanciar esta autocrítica superficial eligió acompañar la historia con una fotografía muy íntima donde se la ve a cara limpia, sin maquillaje, y con dos o tres puntos en su rostro donde tiene crema para los granos.

Tras el ida y vuelta con fanáticos y fanáticas, "La China" subió una foto de Vicuña abrazado a Magnolia y Amancio, en la cual escribió "Vicuñas's". Buena onda con su ex, viaje al Uruguay y más trabajo preparado. ¿Está camino a volver a enamorarse pronto? Son muchos indicios que apuntan a que sí, y nadie puede negar ni afirmar que la actriz pronto presente a un nuevo novio.