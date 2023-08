"Me arrepentí": siguen postergando el debut del Bailando 2023 y ya tiene su primera baja

¿Arranca o no arranca? Este lunes 28 de agosto debería volver a la pantalla chica Marcelo Hugo Tinelli, pero esto no ocurrirá al menos hasta mediados de septiembre. “Hoy la producción nos escribió al grupo de jurados que tenemos con las productoras periodísticas del programa y nos dijeron: ‘chicos, miren que el lunes no arranca el Bailando’. Ah, sí, ya nos dimos cuenta”, había contado Ángel de Brito durante la noche del lunes.

De forma irónica y visiblemente fastidioso por la noticia, aclaró: “Por ahí pensaban que íbamos a estar allá en Martínez con el vestido en la mano”. "Queridos jurados, queremos confirmarles que el lunes que viene no es el arranque del programa”, rezaba el mensaje que le llegó al conductor de LAM y que no dudó en leer en vivo en la pantalla de América, justamente la señal que le dio cobijo a Tinelli.

Para el jurado, el hombre de Bolivar apostó a caras más que conocidas: Ángel de Brito, Pampita, Marcelo Polino y Moria Casán. Y entre los convocados para participar, se destacan artistas de la talla de Tomás Holder, Camila Homs, Coti Romero, Alexis Quiroga, Anabel Sánchez, Juli Castro, Cande Tinelli, El Tirri, Lourdes Sanchez, Coki Ramirez, Kennys Palacios, Guido Zaffora, Romina Malaspina, Charlotte Caniggia y Noelia Pompa, entre otros.

Todos ellos ya están ensayando bajo la incertidumbre sobre cuándo se pondrá al aire el show y bajo la premisa: empiezan a cobrar el sueldo un mes antes de la salida al aire que, en principio, iba a ser a mediados de agosto y ahora será de septiembre. En medio de este extraño panorama, el programa que conducirá Tinelli ya tiene su primera baja antes de gritar el primer "Buenas noches América" del 2023: Flor Vigna dirá adiós en breve.

Según detallaron desde Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por Radio 10, la bicampeona del Bailando se reunió con los productores del ciclo y les dijo que se arrepintió. "Una campeona que se sentó y dijo ´me arrepentí´. Flor Vigna planteó eso y le dijeron: ´Pero ya está la foto, toda la promoción...¿qué hacemos con eso?´. Por esta razón estará dos o tres bailes y luego seguramente tendrá reemplazo", destacaron y advirtieron que el ciclo llegaría recién el 11 o 18 de septiembre.

Como fecha de regreso del Bailando por un sueño, la producción a cargo de Federico Hoppe y Pablo "Chato" Prada pusieron el 4 de septiembre, algo muy poco probable debido al sombrío panorama al que se enfrentan. “Moria tiró un ok y un emoji, Polino dijo: ‘Gracias, ¿sabés cuándo será?’ y Pampita también puso un emoji. La fecha que nos dieron es el 4 de septiembre. Postergaron una semana más, pero yo no me la jugaría por esa fecha", señaló De Brito.

Y continuó: "El estudio está terminado, están con algunos temas de luces y algunas cosas más. Por ejemplo, muchas de las pantallas que se usan en ShowMatch son de proveedores que las usaron antes de llegar al estudio para los bunkers de las Elecciones, porque se alquilan para diferentes ocasiones como casamientos, es decir, que las PASO atrasaron la llegada de las pantallas hasta Martínez. El estudio además, se armó de cero".

Si bien por obvios motivos el conductor de LAM evitó profundizar en el tema, lo cierto es que la poca credibilidad que cosechó Tinelli en los últimos años le estaría jugando encontra. Recordemos que el Banco Central de la República Argentina expuso a Tinelli: más de 236 cheques rebotados por $633 millones. Los beneficiarios de los cheques que pertenecen a empresas controladas por el empresario y conductor argentino, como LaFlia Contenidos y Publicidad e imagen SRL, tienen dificultades para cobrar. Una persona tomó nota de la realidad financiera de Tinelli el 25 de abril pasado, cuando un cheque de LaFlia Contenidos por $750.334,20 fue rebotado por falta de fondos.

Diez días después, otro cheque de la misma productora, por un monto similar al anterior, corrió la misma suerte y fue informado al registro de deudores de la máxima autoridad monetaria del país. Estos dos últimos se sumaron a una larga lista de cheques sin fondos que, en algunos casos, se remontan al año 2019. Existe un documento que no fue honrado del 1 de julio de 2019 de la firma Nasta Producciones SRL, productora de eventos, por $150.333.

Desde el 2019 en adelante, se pueden contabilizar 236 cheques rebotados por un monto de $633.229.384,17. En la cuenta de personas jurídicas de Marcelo Hugo Tinelli existe un cheque mal conformado por $3.878.400 y 31 cheques abonados que suman un total de $28.713.372,38. Si se mide la performance financiera en porcentajes, arroja un magro 4,51% del monto abonado en todos los cheques emitidos por el empresario a través de personas jurídicas.

A título personal, el Banco Central detalló la existencia de 94 cheques rechazados entre los años 2020 y 2022 por un monto cercano a los 70 millones de parte de Tinelli. Según el organismo, durante ese lapso, cubrió 26 cheques por 42,6 millones de pesos y abonó sólo el 27,6 % que entregó, aunque cubrió casi el 60,93% de las cifras monetarias que puso en circulación a través de esos documentos.

A esto, hay que contar que el estudio de Martínez llegó después de varios e intensos idas y vueltas de negociaciones. La producción se decidió por el Estudio Cuyo, ubicado en Martínez, sobre las calles Cuyo y La Paz, justamente, donde Mirtha Legrand eligió hacer sus últimos programas, descartando la otra posibilidad: los estudios de El Nueve y rival directo de América TV.

Todos le pidieron lo mismo al conductor: la plata completa arriba de la mesa debido a su polémico historial de cheques voladores. Por ahora, a pesar de que De Brito no lo mencionó, Tinelli está teniendo problemas con los proveedores, lo que dificulta el comienzo del reality de baile. Vale aclarar que lo primero que hizo el gerente artístico de Américas TV es intentar recuperar su lugar en la productora La Corte, desde donde se emitieron los últimos certamen de baile.

Allí le pidieron 40 millones de pesos por mes y, para colmo, pagarlo al contado y no en cuotas. Claro está, al conductor le conviene sacarlo en cómodas cuotas debido al presente inestable del país, la alta inflación y la intensa devaluación de la moneda. Además, en los estudios de La Corte se encuentra operando LN+ y se hacía imposible la convivencia. "Pidió que los chicos de LN+ se vayan a un estudio más chico y que el se quedaba con el grande", habían advertido.

Por esta razón, su segunda opción fue Canal 9, donde le pidieron un precio un poco más módico: "Fueron 25 millones por mes, pero no los tiene". Luego barajó los estudios de Non Stop en Munro y finalmente terminó cerrando los de Cuyo en Martínez, donde salió el año pasado la señora Mirtha Legrand. Como la acústica era mala para un programa como el Bailando, debió hacer una inversión muy cara para acustizarlo.

Además, tuvo que negociar con Nacho Viale. A eso se le sumó que ningún proveedor quiere trabajar para el conductor si no aparece la tarasca antes. Algo que se mantiene hasta el día de hoy. "Cheques no porque tienen la mala costumbre de volar. Por ahora, la única muestra de la nueva gestión es Alf. Y no arrancó muy bien. ¡¡¡¡Ampliaremos!!!!", había anunciado Jorge Rial en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Seiscientos cuarenta y ocho millones de pesos. Si. 648 palos es el monto de la deuda relacionada a Tinelli por culpa de 258 cheques que adquirieron la particular habilidad de volar. La empresas son su productora La Flia, Publicidad e Imagen que comercializa sus programa y San Lorenzo. Todo esto complica su relación con los proveedores que no quieren brindarle sus servicios si no aparece la tarasca viva. Por eso el Bailando está en peligro. Ni la plata de su pesado socio rosarino lo ayuda". De qué manera repercutió esto: sin camarines, con el conductor haciendo base en un motorhome, figuras en baños químicos ubicados en el patio del canal y famosos pasados de moda.

De acuerdo con Tinelli, "faltan algunas cositas técnicas" para el arranque del programa. "Tuvimos que armar todo de cero, el estudio ya está montado, falta colocar el streaming dentro del estudio, también van a haber camarines dentro del estudio para algunas parejas, detrás de las pantallas, detrás de las tribunas, y hay otros camarines que estarán afuera del estudio como en cualquier canal de televisión. Faltan llegar algunas luces, armar toda la gráfica, falta colocar el control in situ, ya estamos casi listos”, fue el mensaje que le envió el conductor y empresario a De Brito y que el conductor leyó en vivo.