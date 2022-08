"Me cagó con media Argentina y medio Europa": Mica Vázquez y cómo se vengó de Gago

El que las hace las paga, dice el refrán. Y algo así es lo que contó la actriz y conductora Mica Vázquez en el programa del último sábado de PH. Es que durante la semana, ya se había referido al motivo de su separación de Fernando Gago, a quien dejó después de cuatro años de noviazgo al confirmar que el por entonces futbolista estaba en una relación paralela con Gisela Dulko. Pero, ahora, la actriz redobló la apuesta y apuntó duro contra el director técnico de Racing: "Me cagó con media Argentina y media Europa".

"Yo fui fiel hasta que estuvimos en un tiempo y dije: 'Me tengo que vengar'; fue más eso que otra cosa. Y creo que me chapé un pibe, nada más, bueno por ahí algo más", insinuó la actriz, dando a entender que lo sucedido superó los besos.

"Él volvió y se casó, antes de casarse paralelamente también estuvo un ratito con las dos, creo. Yo me enteré que ellos estaban juntos cuando nosotros todavía no estábamos separados", explicó. "Por ahí Gisela (Dulko), su exmujer, no sabía que él estaba en una relación paralela conmigo", disparó.

Cabe resaltar que el programa se graba durante la semana, lo que quedó en evidencia dado que fue la propia Dulko quien hizo pública la charla que mantuvo con Vázquez, después de que la ex Chiquititas hablara de la infidelidad. En el escueto posteo que la tenista subió a sus redes sociales, sostuvo que no sabía que Gago "estaba en otra relación" cuando se conocieron y sumó: "Yo hablé con Micaela y lo aclaramos en privado, porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado".

A pasar la página

Peor que te sean infiel es enterarse, dice el saber popular. Esto habrá sentido el futbolista cuando se enteró de las declaraciones de su ex en PH. Aunque ella, lejos de estar resentida, demostró que es algo que quedó en el pasado y que ya fue superado en su totalidad.

"Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor. Siempre lo intenté justificar e intenté entender la cabeza de un chico de 20 años que, de vivir en un barrio humilde, pasa a ser Gago, que entre a una cancha y se caiga, que entra a un boliche y te traen todas las minas que vos querés, tener toda la plata para hacer lo que quieras. Se te va la cabeza a cualquier lado", opinó.

"Es difícil estar con un futbolista. Por suerte en ese momento no había Instagram. Dobles relaciones, infidelidades, yo estaba totalmente enamorada de él", reconoció. "Teníamos 19 años, ellos tienen de repente plata, poder, minas, son chicos".

Es un hecho: de los cuernos y de la muerte no se salva nadie.