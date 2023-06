"Me cansé de tanta mentira": Candela Lecce y el escandaloso audio que desmiente a Icardi

Candela Lecce viene de dar un salto a la fama luego de popularizar su nombre y su figura como la tercera en discordia que hizo que la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara finalmente llegue a su fin. Cansada de esta situación en la que se la juzga a ella, reveló más conversaciones y hasta un audio, en el cual el futbolista le reconoce que el matrimonio ya se terminó y que él no la está pasando bien.

"Creo que siempre fui sincero con vos", comienza la nueva conversación entre la promotora y el delantero, la cual ella develó en la pantalla de Desayuno Americano. "Esto es así. No hay nada más, está roto hace tiempo", escribió el jugador del Galatasaray turco para los últimos días de febrero, cuando todavía jugaba al gato y al ratón con su representante, desmintiendo que el amor entre ambos ya no existía.

Al mismo tiempo, el padre junto a Wanda de Francesca e Isabella, también encontró en una oración, la razón que él cree que fue la que terminó por liquidando su pareja desde hacía más de 10 años, y lo mal que le estaba haciendo eso en lo personal. "Se dilató por los viajes y por el qué dirán, pero yo no la estoy pasando bien", afirmó Icardi. "Yo no la reconozco, no sé quién es Wanda hoy en día", criticó Mauro más adelante.

La parte más firme del relato de la mujer con la que tuvo un encuentro en Puerto Madero para marzo de este año, directamente es un audio breve donde se puede escuchar la voz del futbolista, con muy buena definición y coincidente respecto a otras veces donde se lo escuchó. "Aparte, me cansé de tanta mentira. Y bueno, nada", concluyó el ex Inter de Milán en la nueva filtración de quien fuera su amante.

"Yo lo estoy juntando por el tema legal", reconoció sobre la evidencia mostrada, la promotora en eventos de automovilismo. "Estoy cansada de que me digan que yo rompí una pareja. Que se sepa que yo estuve con una persona que estaba separada. Le guste a quien le guste", agregó frente a la pantalla de América TV.

Días atrás, la modelo había jugado una carta bastante osada, cuando expuso los mensajes de aliento que Maxi López le mandó, tras exponer a su rival Icardi en estas nuevas aventuras. "Hola. Qué bien cómo de a poco todo se acomoda", había comenzado su diálogo, quien fuera marido de Wanda antes de que ella se defina por Mauro, hace más de 10 años atrás. "Había que sacarle la máscara a este personaje. Y que se conozca tal cual y cómo es", añadió un poco más abajo.

Esta conversación había sido descubierta por el periodista Carlos Monti en el mismo programa donde el jueves Lecce difundió el audio de Icardi. Ese lugar para la venganza, tras 10 años de comentarios despectivos en su contra por haber sido traicionado por quien fuera su mejor amigo y abandonado por la madre de Constantino, Valentino y Benedicto, fue aprovechado por Maxi, quien no se aguantó de escribirle a la promotora, entusiasmado con la idea de que se revele la verdadera faceta de Icardi.

Ahora le llegó el turno de la revancha a Lecce. La mujer volvió a manifestar su cansancio respecto al lugar donde la ponen en las redes y muchos medios, y fue por eso que mostró que cuando estuvo con Mauro fue sobre la base de que él era un hombre separado en los hechos de su anterior pareja.

Hasta el momento, Icardi continúa festejando su campeonato en Turquía, donde fue goleador de su equipo, y ya no se molesta en seguir negando filtraciones de este tipo, como sí hacía meses atrás, cuando concretaba su affaire con Candela.