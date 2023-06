"Me da náuseas": Juli Poggio explotó y habló del rumor que vincula a su mamá con su ex

Las redes sociales muchas veces tienen la capacidad de investigar un delito de una forma más rápida de la que lo haría el intrépido detective Sherlock Holmes. Cruce de datos, revisión VAR de videos y testimonios que se suman desde el anonimato. Todo lo necesario para dilucidar un enigma o, más bien, identificarlo. Algo de esto se está viviendo en Twitter en este momento, luego de que se instalara el fuerte rumor de que Pato Destefani, mamá de Julieta Poggio, habría sido la tercera en discordia y la razón por la que su hija se separó de Lucca Bardelli. Algo que, claro está, la propia ex Gran Hermano no tardó en desmentir y calificarlo de "horrible".

"Me da nauseas", confesó ante la versión la ex hermanita en el streaming Fuera de Joda, que conduce su compañero Nacho Castañares. "Fue muy feo para mí, para mi familia este rumor horrible que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia y me pone mal. Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy", reconoció la actriz, enojadísima ante el crecimiento del rumor en Twitter.

Si bien en ese anónimo mundo la versión llevaba mucho tiempo y había comenzado cuando ella todavía seguía en la casa más famosa del país y él se reencontró con Pato (subió una foto juntos, con el epígrafe de "charlas profundas con mi suegri"), al mundo de los medios de comunicación masivos la llevó Tamara Bella, quien en La Tarde del Nueve deslizó el rumor acerca del romance prohibido. “Tengo un dato para ustedes. Las habladurías sugieren que Lucca mantenía una presunta relación con Pato, la madre de Julieta", reveló la panelista, quien recientemente fue mamá.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A partir del escándalo que desató, Bella tuvo que realizar un descargo en sus historias de Instagram para sumar a lo que estaba sucediendo: "Hago esta historia solo para aclarar que lo que dije de la madre de Julieta con respecto a su ex, Lucca, fue algo que circulaba en redes y portales. En ningún momento dije que lo afirmaba, es más, dije que yo no lo creía", señaló Tamara. Juli no se aguantó, y en Fuera de Joda lanzó palabras muy duras contra la panelista de Canal Nueve. "Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir este comentario tan morboso, de una manera tan cizañera", lanzó a la reciente mamá.

En las redes sociales llevan el debate a quinta velocidad, o sexta. En la cuenta Lady Moskigna Fans hasta se animaron a hacer crecer algunos niveles la versión. "En las últimas horas comenzó a circular un chat con audios raros entre Pato Destefani, madre de Julieta Poggio, con Lucca Bardelli. También confirman que Julieta habría encontrado ropa interior de Pato en el baño de Lucca. Y hoy Julieta no se habla con Pato", aseguraron en la viralizada cuenta.

Luego, como argumento a su favor, utilizaron un breve video del abrazo que se dieron Bardelli y Poggio en Corta por Lozano, cuando el reality recién había terminado. Allí hacen hincapié en que cuando el hombre dijo "sos hermosa", lo hizo mirando fijamente a su suegra de aquel entonces. Algo que es fácilmente comprobable.

Luego, ya sin ninguna fuente que demostrar, aseguraron que existen fotos de la pareja prohibida en un hotel alojamiento, "audios altamente morbosos" y hasta un video. Aunque nada de esto pudo ser acreditado y confirmado. Mientras tanto, Pato se encuentra en Europa haciendo un viaje que esperaba hace mucho tiempo junto a Julián José Poggio, padre de dos de sus hijas.

"Y con esta sonrisa y nuestra cara de felicidad damos por concluido un viaje muy soñado y planeado. Esperamos 25 años para hacerlo y nos encontró en el momento preciso de nuestras vidas", escribió Destefani. "Este viaje nos llenó el alma de paisajes, colores y sabores. Qué lindo compartirlo con vos amor de mi vida, qué lindo saber que todavía nos tenemos y disfrutamos juntos. Probablemente haya otros, pero este es inolvidable. Gracias Dios y gracias Universo. Te amo, Julián José Poggio", concluyó su publicación.

"Gracias, hermosa mía, te amo con toda mi alma y si fue el viaje sin lugar a dudas y soy muy feliz por compartirlo con vos", fue la respuesta del padre de Julieta, quien estuvo con su pareja en Londres, Atenas, París, Roma y Florencia, entre otros lugares turísticos que visitaron.

Lo cierto es que esta discusión comenzó por la separación que se dio entre la ex GH y quien fuera su pareja, la cual fue sumamente correcta, ordenada y de común acuerdo. "Sentía que yo en este momento no podía darle lo mejor, así que quiero estar bien y conectar conmigo misma y con todas las cosas que me están pasando", describió Poggio acerca de la ruptura. "Con Ju nos separamos con la mejor, no hubo nada en el medio. Por el contrario, puro amor y una relación hermosa de la cual solo podemos recordar momentos hermosos", expresó, por su parte, Bardelli.

Esta realidad de un distanciamiento definido revivió el potencial romance de Poggio con el ganador del último GH, Marcos Ginocchio, quien para sumarle condimento al rumor volvió a Buenos Aires hace sólo pocos días. A eso hay que sumarle el tatuaje que se hizo Julieta sobre una frase en francés, el cual rápidamente fue vinculado al salteño: "la vie est une", la vida es una.

También Castañares hizo referencia a un potencial encuentro entre sus dos ex compañeros. "Son dos personas muy buenas y muy lindas físicamente. Quedarían muy bien y, sobre todo, tienen mucha confianza. El tema es que Juli recién termina de estar en pareja. Está complicado", reveló Nacho en Mañanísima. "Sumaría mucho que salieran juntos porque tienen confianza y vivieron juntos. Harían una muy linda pareja, pero por ahora, nada", reconoció.