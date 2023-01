¡Me dejaste de vecina a la suegra! Un video muestra la pésima relación de Shakira con la madre de Piqué

Se difundió un video en el que quedó expuesta la mala relación que tenía Shakira con su ex suegra, Montserrat Bernabeu. La cantante colombiana lo había expuesto en su última canción en la que destilaba su despecho contra su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué; y el martes se confirmó.

Es un video de unos segundos de una grabación tomada en la calle, en el que la mujer primero agarra con su mano la mandíbula de la cantante y después la manda a callar. No solo es violento que la tome con esa contundencia sino también que Piqué, quien estaba presente, no hiciera nada. Sin embargo, como si no fuera suficiente, luego de callarla le hace el gesto con el dedo índice sobre sus labios.

La tensión del momento se nota al ver la expresión facial de la mujer y la molestia de la cantante por rechazar lo que ocurría sin su consentimiento, al mismo tiempo que el ex futbolista se comportaba como si no fuera nada grave ni insólito.

Montserrat no sería una persona fácil de tratar y así lo expresaba Shakira en la Session 53 que lanzó junto a Bizarrap: “Me dejaste de vecina a la suegra…”. Como es de público conocimiento, a meses de su separación, se sabe que los padres de Piqué viven justo al lado de la casa en la que reside Shakira con sus hijos en España, después de que el ex futbolista se trasladará a su departamento de soltero en Barcelona.

Si bien el clip que se volvió viral es de hace algunos años, en redes sociales lo utilizaron para demostrar lo que Shakira tuvo que aguantar en 12 años de relación. Algunos internautas aseguran que el video en cuestión ocurrió un día en que la cantante asistió con la familia Piqué a un evento público, al parecer, un desfile de modas. Esto lo confirmaron con fotos que podrían coincidir en la que muestran a la pareja juntos: ella estaba con el pelo recogido, un vestido brillante de espalda abierta, sin corpiño y botas con taco de color negro.

Según se supo, al futbolista le molestaba que ella anduviera de poca ropa y bailara provocativo o bailara con hombres.“Shak lo dijo en una entrevista. Por eso la suegra la hace ponerse el saco y se ve tan molesta”, escribió una usuaria en una de las respuestas al video y adjuntó la foto en Twitter de cómo se veía la colombiana ese día. Además, otros recordaron que, en medio de una entrevista, Shakira aseguró que "tuvo un mal corte de cabello por recomendación de Bernabeu".