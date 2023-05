“Me dejaste los cuernos como un vikingo”: la verdad detrás del misterioso e infiel pasacalle en CABA

En las últimas horas, los distintos barrio porteños amanecieron con misteriosos pasacalles en diversas paredes y esquinas, y como no podía ser de otra manera, no tardaron en invadir también todas las redes sociales. “Agus, me dejaste los cuernos como un vikingo”. Un mensaje picante e impactante, sin lugar a dudas. Sin embargo, y aunque nadie lo podía creer, dicha frase coincidió con una publicación que La Joaqui compartió en sus redes sociales.

“Me dejaste los cuernos como un vikingo”, escribió en un posteo la cantante en su cuenta de Instagram. Incluso, en la frase resaltó la letra G de la última palabra, que coincide con la inicial del apellido del DJ Álan Gómez, quien fue su última pareja. Por esta razón, sus fans enloquecieron y esperan con ansias el lanzamiento de su nuevo tema.

Si bien los fanáticos de la artista tienen como principal objetivo averiguar para quién será dedicada su nueva canción, La Joaqui no es la única involucrada en este tema. La banda de cumbia Migrantes compartió una publicación en su cuenta oficial de Twitter en la cual escribieron lo mismo que ella.

Lo cierto es que la cantante recibió hermosos comentarios de varios artistas, como por ejemplo de Emir Abdul Gani, con quien se prepara para participar de “Argentina Got Talent”, quien le puso “que lindaaaaaa”. También se hizo presente Karina La Princesita, quién le escribió: “Ay Joaquina jajaja lpm”.

Fiel a su estilo, coqueta, con un look denim del estilo de los 2000, la cantante tiene en vilo a todos sus seguidores, quienes le piden que dé una explicación urgente, ya que si su mensaje es para su última pareja, todos quieren saber qué pasó. Cabe recordar que hace un mes la Joaqui le dedicó su tema “Amanecemos”.

La misma comienza con la siguiente frase: “Vos, mi amor, sé que ahora estás en otra, igual te como la boca, si es prohibido mejor. Porque yo dejo hasta a mi marido si vos dejas a tu esposa”. Esto indicó que ambos comenzaron su relación cuando estaban con sus anteriores parejas.

Un dato no menor, es que el último fin de semana creadora de “dos besitos porque tres es mucha plata”, estuvo acompañada de L-Gante, motivo por el que también se sospechó que el cantante de cumbia 420 también podría tener una participación dentro de la canción.

Sin embargo, estos no fueron los únicos que compartieron dicho mensaje. Lourdes Sánchez subió una del pasacalles y emoticones de una cara tapándose la boca. Otra participación que levantó sospechas. ¿Estará en el videoclip o fue simplemente una coincidencia?.