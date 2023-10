"Me desperté llorando y muy angustiado": el llamativo sueño del hermano de Silvina Luna antes de la detención de Lotocki

Aníbal Lotocki fue detenido durante la tarde del miércoles por la muerte de Rodolfo Cristián Zárate, el empresario que falleció días después de operarse para reducir el tejido graso en la clínica del falso cirujano en abril del 2021 a cambio de 6.500 dólares. Esta causa podría derivar en una pena de hasta 25 años de prisión, con un mínimo de 8. Como agravante se encuentra la situación de que la operación se hizo en el marco del peor momento de la pandemia de Covid-19, donde sólo las operaciones de alta complejidad estaban autorizadas. En ese entonces, la ocupación de UTIS (Unidad de Terapia Intensiva) estaban alrededor del 95 por ciento, había detallado en su momento el juez en lo penal Luis Schlegel.

Fue el magistrado quien lo procesó en junio de este año por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate. De acuerdo con la junta médica que intervino en el proceso, el centro de salud CEMECO del barrio porteño de Caballito, donde Lotocki habitualmente trabajaba, carecía de espacio de cuidados intensivos. Además, los profesionales aseguraron que el lugar no contaba con los requisitos sanitarios para ser utilizado como quirófano para aquella operación.

Entre las acusaciones en su contra, también está la de haber alterado y adulterado la historia clínica del empresario, y la de haberle realizado una transfusión de otro paciente sin que se hubiera previsto extraerle sangre antes de la intervención quirúrgica. "La Junta Médica, a su turno, hizo notar que los estudios que debían realizarse de acuerdo al estado del paciente no fueron solicitados en el prequirúrgico", había argumentado el magistrado.

Y sumó en su fallo: "Queda claro, cómo se concluyó en el informe, que un cuadro de elevado nivel de glucemia, como el que presentaba el paciente exigía repetir los estudios para poder determinar un diagnóstico diferencial entre diferentes cuadros que cursan con aumento de glucosa en la sangre (hiperglucemia), insulinoresistencia, síndrome metabólico, diabetes II".

Todo esto llevó al falso cirujano a presentarse en la sede de la Policía Federal situada en la calle 49 N° 1004 de la capital bonaerense tras la orden de la Cámara del Crimen que consideró que existen elementos para acreditar el riesgo de que el imputado se fugue o intente entorpecer la investigación. De esta manera, quedó formalmente consumada su detención y se decidió su trasladó a la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en Madariaga y General Paz, en el barrio porteño de Villa Lugano. Los jueces de la sala IV del tribunal de alzada sostuvieron que la voluntad de Lotocki de entorpecer la investigación era evidente.

En medio de este contexto, Ángel de Brito reveló el particular sueño que tuvo Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, horas antes de que detuvieran a Lotocki. “Después del pedido de detención y después de que se entregó (Lotocki), hablé con el hermano de Silvina, que tampoco lo podía creer. Me dijo que hay que ser cautos porque esto ya pasó. Estuvo detenido y después salió porque estaba a derecho”, dijo el periodista.

En ese momento, y luego de unos segundos de prudencia, el jurado del Bailando por un sueño contó que el hermano de Silvina le había contado un particular sueño que tuvo el martes y que, tras la detención de Lotocki, cobró sentido. “Me dice: ‘¿Vos podés creer lo que me pasó hoy?’ Y después me agrega: ‘Hoy me desperté de madrugada, llorando, muy angustiado y había soñado con Silvina. Ni yo te lo cuento porque no lo puedo creer", manifestó.

Y siguió: "Lo digo ahora porque a la tarde pasó todo esto. Se acostó normal como cualquier día. Seguramente ayer habrá estado viendo todo lo que pasó con Lotocki. En medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado, llorando y no paraba. No podía controlarlo. Después de eso, vino todo lo que ocurrió en el día. Es creer o reventar, pero esto le pasó a Ezequiel hoy”.

El conductor de LAM remarcó que todavía no están los resultados de la autopsia que se hizo sobre el cuerpo de la actriz y concluyó: "Van a estar en unos días. Son 45 días o un poquito más, pero tiene que ver con días hábiles también”. Recordemos que días atrás, el juez Schelgel desestimó la denuncia contra el cirujano por el fallecimiento de Silvina Luna debido a que hay ya una investigación judicial en marcha.