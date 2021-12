"Me dijeron asquerosidades": su pareja sufrió acoso callejero y Pablo Granados se descargó en las redes

Miedo y rabia. Esos son los sentimientos con los que cientos de mujeres vuelve a sus casas después de vivir, o mejor dicho sufrir, un episodio de violencia callejera. Que una mujer, sea adulta o adolescente, tenga que esconderse en un local porque una persona, en su gran mayoría hombres, lleva varios minutos siguiéndola no la halaga. Mucho menos si esta persona pasa por su lado, la agarra del brazo, le toca el pelo u otra parte de su cuerpo.

Que te persiga un hombre desconocido y te susurre lo que te haría no seduce, no convence y mucho menos halaga a una mujer. Todo lo contrario, la atemoriza. En el país, más del 80% de las adolescentes han sufrido alguna vez acoso sexual en la calle. Cuatro de cada diez situaciones envuelven contacto físico; el resto engloban miradas insistentes, silbidos, acercamientos y comentarios groseros y grotescos.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1.6 millones de seguidores, Pablo Granados compartió el audio que le envió su pareja, la modelo y actriz Camila Delossan, tras sufrir acoso callejero. “Estoy harta de los tipos paj… me dan ganas de llorar. Me cambiaron el día, desde que salí. Estoy vestida, no estoy mostrando nada, incluso estoy de largo y no puedo hacer dos cuadras”, se la escucha decir a Camila luego de vivir aquel mal momento.

Y agrega: “Te juro que tengo mucha bronca y mal humor, te cambia el día. Salí bárbara, hice tres cuadras y me dijeron de todo. Guasadas, asquerosidades... No podés caminar, voy con el celular en la mano asustada. Guardo todo, me gritan desde un camión, me dicen una asquerosidad. Horrible, la verdad horrible”. Aprovechando su popularidad 2.0, el humorista de 56 años compartió el momento en que escuchaba el audio y realizó un contundente descargo.

Luego de aclarar que su mensaje estaba dirigido al 38,9 % de sus seguidores hombres, remarcó: "Paremos la mano muchachos. Si tenés pareja , una hija, hermana o madre, pensá lo que sufre cada vez que sale a la calle y vive este calvario. Es tristísimo recibir este mensaje de la persona que amás. Había subido este video a mis historias pero como no lo podían compartir me pidieron que lo haga posteo para poder hacerlo".

El ex VideoMatch le pidió a los hombres que en las reuniones con amigos conversen y traten de evitar el acoso en las calles o cualquier otro ámbito. "Si te juntas con tus amigos a jugar al fútbol, a comer una pizza o fumarte un faso, está bueno conversarlo en el grupo para que las mujeres dejen de pasar por estos momentos de mierda que las llenan de miedo. Acordate, puede ser tu novia, tu hija, tu vieja. AFLOJEMOS que estamos entrando en 2022 y eso NO VA MÁS", cerró.

El acoso en el espacio público es una modalidad de violencia de género. Es aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.

Desde el año 2015, cada 2 de octubre se conmemora el Día de Lucha contra el Acoso Sexual Callejero en la Ciudad. Se trata de una fecha para visibilizar que el 100% de las mujeres en algún momento de su vida han sufrido esta práctica en el transporte o en el espacio público. El temor a que el "piropo", las miradas y los acercamientos se conviertan en agresiones o escalen a algo mucho peor, como un ataque sexual, hace que normalmente las mujeres opten por no reaccionar. El 90% de las víctimas aseguran que nadie las ayudó, defendió o socorrió durante un hecho de acoso callejero. Situación que alarma y preocupa por igual.

Vale destacar que el 100% de las mujeres, es decir, todas, en algún momento de su vida fueron víctimas de acoso sexual callejero. Es la forma más naturalizada, invisibilizada y legitimada socialmente de violencia. Este tipo de conductas modifican la vida cotidiana de aquellas personas que lo sufren ya que se ven obligadas, por ejemplo, a cambiar los recorridos habituales por temor, elegir cómo vestirse pensando que esto desincentiva el acoso, cambiar lugar de residencia o lugares de ocio, solicitar acompañamiento de otra persona para esperar un colectivo/tren, avisar cuando llega a un lugar/hogar y a modificar el tipo de transporte utilizado.