"Me estuve besando con una rubia": Lali reveló la verdad detrás de su vínculo con Lola Índigo

"¿Querés saber la verdad de la milanesa o querés quedarte con la fantasía?", fue la picante pregunta que Lali Espósito lanzó en un streaming con el influencer Boffe y que buscaba contar la verdad detrás de los rumores que la vincularon sentimentalmente a Lola Índigo. Todo comenzó hace un año, a partir de la viralización de un video que mostraba como un grupo de amigos se divertía en la fiesta Bresh de Madrid.

Pero lo que verdaderamente llamó la atención de los usuarios fue lo que ocurría detrás del sonriente grupo: Lali se estaba besando con una bella rubia y sus seguidores no tardaron en mencionar que se trataba de la cantante española. Y aunque en la grabación no queda claro si estaban besándose, la situación se viralizó y tras más de 12 meses de especulaciones, la ex Casi Ángeles contó lo que realmente pasó. "¡Es verdad que yo me estuve besando con una rubia!", dijo, aunque aclaró que no se trataba de Lola. Recordemos que a partir de estas versiones, la actriz aprovechó para crear N5, canción que narra la historia de una noche de pasión entre dos mujeres.

Desde su lanzamiento, el tema siempre estuvo asociado a la cantante española por algunas estrofas de la letra y la bailarina europea le devolvió el favor a la argentina con su canción M.A Remix, una colaboración que aceptó hacer junto a BM, Callejero Fino, La Joaqui y el dj Alan Gómez. Allí Lola aparece con su acento al final de la canción y utiliza términos muy locales además de hablarle directamente a una "argentina" que conoció. “Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje, me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje. Mi guachita es linda con o sin maquillaje. Si vuelve a venir porfa me deja un mensaje”, reza la parte cantada por Lola.

Lo cierto es Lali fue consultada por el inicio de los rumores de romance con su colega española y dejó a todos sorprendidos al confirmar que en aquella fiesta sí estuvo a los besos con otra mujer, aunque no con Lola. "Estaba en el estudio en Madrid y con Lola índigo, con quien tengo muy buena onda, dijimos de hacer un tema porque teníamos ganas y porque somos dos artistas que tenemos cosas similares... nos gusta bailar; y entonces, yo estaba en el estudio y empiezo con Maurito y con Tincho a trabajar en una canción, en un track, pensando en Lola para que le quede bien a ella también. Por eso es, quizás, mi tema más urbano, tiene este pop más urbanito, porque ella hace un poco más música urbana que yo", explicó.

Y siguió: "Entonces era como bueno, que le quede bien a ella, que le quede bien a mi...como buscar ese medio, pero todo el tiempo penando en hacerlo con Lola y reírnos de lo que se había dicho durante esas semanas mientras yo estaba haciendo el tema, que era como que habíamos estado juntas en la Bresh. Yo voy a contar algo...¡es verdad que yo me estuve besando con una rubia!, pero no era Lola Índigo. No es Lola, le estoy rompiendo el corazón a mucha gente seguro, pero no me besé nunca con Lola índigo. La amo, le daría un beso también pero no es Lola la rubia con la que estuve, es otra. Pero igual te voy a contar qué pasa".

La protagonista de Sky rojo explicó que, de todas formar, hizo el tema a pesar de que Lola se negó a participar del mismo al final. "Yo hago el tema igual, riéndome de que.... me mando audios con ella (con Lola) y le digo ´boluda, viste que están diciendo que nosotras estuvimos juntas y no se qué´ y entonces yo empiezo a hacer el tema para reírnos de eso que decían. Y al final por tiempos o por elecciones de cada uno, Lola al final no se sube al tema. Estamos en una época donde hay que subirse a un tema que hablara para otra chica. No digo que por ese motivo Lola no lo hizo, pero digo en general no les es tan fácil a todos decir ´dale, canto esto´", resaltó.

Y sentenció: "Y yo estaba muy en esa de ese flash, y bueno Lola al final, por sus cosas o no sé qué, no pudimos coincidir. Yo lo quería grabar igual porque me parecía un buen tema, lo regrabé y lo recontra saqué. Pero quedó el chiste instalado y dicen que Lola me dedicó una parte a mi de una canción ahora, de un temazo que ella hace un remix".