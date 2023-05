"¡Me forrearon y le pegaron un codazo a Mili!": el furioso descargo de Jimena Barón a la salida de América

"¡Fue una locura total lo que pasó a la salida, no recuerdo que me haya pasado en algún momento!". Con esta afirmación arrancó su brutal descargo Jimena Barón, quien denunció que a la salida del programa que conduce Fernando Dente por la pantalla de América TV, un grupo de periodistas la abordó, maltrató, golpeó a una de sus colaboradoras y agredió el auto que la iba a trasladar hasta su casa.

El jueves por la noche, la actriz y cantante estuvo invitada a Noche al Dente, el late night show que conduce el bailarín y actor por la señal de Daniel Vila. Allí habló de todo, sobre El amor después del amor, la serie que refleja la infancia y los primeros años de carrera de Fito Paéz, y hasta dio detalles del insólito momento que vivió en un encuentro íntimo con un joven: "¡Se desmayó!".

Pero a la salida, un gran número de cronistas la esperaban para sacarle alguna que otra primicia y en su afán por hablar con ella, agredieron a una de sus ayudantes. "Siempre freno para dar notas, intento respetar el laburo de la persona que viene a hacerte una entrevista, no pactada, pero está esperando para hacerte preguntas", comenzó diciendo la actriz, visiblemente molesta por el maltrato que recibió.

Y siguió: "Pero eran las 12.15 de a noche, sabía que Momo estaba en casa despierto y que no se iba a dormir hasta que yo llegue. Yo me levantaba a las 7 de la mañana para llevarlo al colegio. Estaba muy sorprendida que hayan tantas cámaras y les dije, con mucho respeto, que yo freno siempre, pero que realmente esta vez tenía que rajar a cas apara resolver que se duerma mi hijo y mañana, a las siete, levantarlo y que vaya al colegio con algunas horas de sueño".

Según su relato, los periodistas que se encontraban en la puerta de los estudios de América no tomaron muy bien el rechazo de la artista y comenzaron a maltratarla. "Ahí empezó la locura total. La buena onda se convierte en que te empiezan a pelotudear, a decirte ´¿qué querés? ¿Hablar de tu música? ¡Dale, si hablamos de tu música, frenás!´ Todo un maltrato, un nivel de violencia...A Mili, que trabaja conmigo, le pegaron un codazo en las costillas", detalló.

Y continuó: "Y le golpearon el auto al chabón del Cabify que me iba a traer a casa y que se fue a América después a hacer la denuncia. Esto lo cuento únicamente porque amarga una noche que estaba buenísima y no sé si mañana van a querer seguir boludeándome en los programas o hacerme quedar....no tengo idea. Claro está que uno va a un programa como el de Fer Dente porque uno busca lugares donde no te maltraten".

En su furioso descargo, el cual publicó a través de varias historias en su cuenta de Instagram, Jimena resaltó que "hay muchos otros programas donde si no hacés exactamente lo que quieren, en el momento en el que se les canta el orto, te tratan para la mierda". "Hoy fuimos dos minas, a las que Mili le pegaron un codazo, a mi me recontra forrearon y golpearon un auto, y abrieron las puertas. ¡Una locura total! No sé que van a decir, pero fue espantoso lo que pasó", explicó.

Y sentenció: "Estoy un poco hasta las pelotas de ver cómo pueden maltratar a gente en televisión sin ningún problema, a minas que, en mi caso, están solas con un pibe haciéndose cargo. Les chupa un huevo y estoy harta de ver cómo maltratan minas porque sí, porque se les cantan. Porque te puede boludear, porque son seis machos juntos y porque no pasa nada".

En el programa de Dente, Jimena no tuvo problemas en relatar el incómodo momento que vivió durante una cita. "Me pasaron cosas insólitas. Estuve seis meses sin nada. Una vez, un chico se desmayó. Sí, se desmayó", contó la actriz que el 13 y 14 de junio presentará su tercer disco, Mala Sangre, en el Teatro Ópera.