“Me gustaría que el pueblo se levante y diga: ‘¡Basta!’”: la arenga antidemocrática de Susana Giménez

Cada vez que habla, se arma la polémica. Y mucho más cuando se mete en un terreno que no conoce: la política. Por eso, Susana Giménez volvió a estar en el foco, luego de apuntar (como siempre) contra el gobierno nacional, a cargo del presidente Alberto Fernández.

Desde Uruguay, donde vive desde hace dos años y medio, la diva se prepara para volver al teatro. Con la producción de Gustavo Yankelevich, Susana se pondrá a la cabeza de la obra Piel de Judas, que ya hizo en 2015 en el Teatro Lola Membrives de Buenos Aires. Pero esta vez, la conductora hará una temporada teatral muy cool y exclusiva: será en el hotel Enjoy de Punta del Este.

Se estima que la fecha de estreno será durante la última semana de junio y seguirá en cartel hasta finales de septiembre. Además las funciones se realizarían los días viernes, sábados y domingos. Por el momento, no se sabe la cifra que cobrará la diva, pero se cree que son, al menos, varios millones.

En ese contexto, Susana empezó con la promoción de su obra teatral y le dio una entrevista a Baby Etchecopar. Por supuesto, habló de su nuevo proyecto, de su vida en La Mary, la casa ubicada en Rincón del Indio, en las afueras de Punta, y también le apuntó al gobierno Nacional.

Al promediar la entrevista y cuando hablaban del país, la diva lanzó: “Siempre hablamos de lo mismo. Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar”.

Y agregó una arenga para que la población “haga algo”, aunque no quedó en claro qué. “Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga: `¡no, basta!´, eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así”, dijo la diva de los teléfonos.

Entonces sumó: “A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”. Luego comparó a Argentina con otros países y castigó a España e Italia: “Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen: ‘enjoy, qué lindo auto’. No existe esa cosa de envidia en otro lado, yo creo que es un poco europeo, no sé si viene de Italia o de España, que eran un poco así”.

Luego habló de la importancia del dinero y de la envidia que le genera a los argentinos: “Y ahora está superado mil por mil de lo que era. Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran”.

Por último le dio un consejo a los argentinos: “Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando les contás cómo está. Te dicen: ´ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo´. Es increíble pero es así”.