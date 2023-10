"Me habló muy mal": el maltrato de Flor de la Ve a una cronista del ciclo de Lucas Bertero

Un nuevo round de la pelea entre Florencia de la Ve y Lucas Bertero se dio cuando la conductora de Intrusos le negó de muy mala manera una nota a la movilera de Entrometidos, justamente el programa que lleva Carlos Monti y que tiene al panelista en su equipo. La semana pasada, él había confesado que su salida del formato histórico de América TV había tenido que ver con una decisión de ella.

La cuestionable actitud fue contra Maica Manzo, una de las movileras del programa que sale por Net TV. "Me giró la cámara, me habló muy mal y se fue", reveló la mujer sobre la actitud que tuvo De la V y que quedó registrada en un video que ya es viral. La intención de la cronista había sido preguntar sobre la pelea entre Marcela Tauro y Laura Ubfal, pero al ver la conductora el logo del micrófono que la encaraba, se hizo irremontable la situación.

Manzo reveló que, antes de ver el logo, la conductora se había mostrado predispuesta para hablar, pero que esto cambió por completo a partir de que se enteró de dónde venían a preguntar. "Quería preguntarte por el incidente justamente entre...", llegó a decir, y allí la entrevistada se enfureció, le corrió la cámara y pidió que no la filmen. "Ok, ok", expresó la cronista para calmar las aguas.

"No quiere que la enfoquemos. Le habíamos preguntado de muy buena forma sobre el incidente y se molestó, se enojó", contó Manzo. "Bien, Maica quiero que muestres el micrófono del programa. Claramente es un logo muy reconocible, el del programa que Carlos Monti conduce hace casi dos años en Net… Yo quería saber si ella identificó al programa que es en el que yo trabajo", cuestionó Bertero, quien estaba ocupando el rol de conductor de forma temporal.

"Lucas te cuento que ella había salido hace ya unos minutos y yo la saludé. Eso no estaba en cámara, pero la saludé y me dijo '¿Cómo estás?'", aseguró la movilera. "Me dijo que estaba esperando un auto y que se tenía que ir, ahí es que yo aviso al control y me acerco para poder entrevistarla", agregó.

Cuando le dije que estábamos en vivo, se hizo la desentendida y me dijo '¿Quién sos? ¿Para qué programa sos?' y todo lo que ustedes escucharon. Entonces yo me volví a presentar y le dije 'Soy Maica Manzo de Entrometidos con Carlos Monti, estamos con Lucas Bertero' y ella me dijo 'No, esto no se hace'. Me giró ella la cámara, me habló muy mal y se fue", expuso la periodista.

La reacción fue totalmente desmedida y estuvo claramente involucrada a la pelea que tuvo con Bertero, de la cual el panelista dio detalles en los últimos días. Según él, De la V había pedido su cabeza luego de una discusión al aire de Intrusos, ya hace algunos años. En ese momento, el panelista no pudo dar vuelta la decisión de ella y se tuvo que marchar.

De esto ofreció detalles Mariana Brey, al aire en Socios del Espectáculo por El Trece. "Aparentemente no estaban ellos dos solos, había más personas y la frase que habría dicho la conductora a Lucas era: 'Te voy a cagar a trompadas. Yo soy la conductora, vos no podés desmentirme al aire'", reveló la panelista sobre la frase que explotó todo entre los ex compañeros. El nuevo round promete que esta pelea, está lejos de terminar.