"Me hacen fama de...": el descargo de la "China" Suárez y el "operativo anti novios ajenos"

Desde que Wanda Nara hizo público el affaire que Mauro Icardi con Eugenia "la China" Suárez en París, la actriz debió volver a enfrentar las duras críticas que recibió desde muy chica por los poco prolijos inicios de sus relaciones amorosas. Cansada por las interpelaciones, la ex Argentina, tierra de amor y venganza participó del ciclo de su amigo Jey Mammón y habló sin pruritos sobre todo "lo que se dice" de ella.

"¿Te molesta que digan frases como 'ahí viene la 'China' o tené cuidado que ahí viene la 'China'?, indagó el conductor de La Peña de Morfi. Atento a la falta de respuesta de la actriz, Mammón insistió: "Eso es una constante. Debe ser un perno convivir con eso".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La "China" intentó, en un principio, no dar acuso de recibo: "A mí no me lo dicen". Frente a la insistencia del conductor, la aspirante a cantante explicó que la fama de "femme fatal" es una construcción mediática y que en su intimidad intenta pasar inadvertida, en especial si se junta con las parejas de sus amigas.

"Si estoy en una cena y, por ahí, están mis amigas con los novios, siempre traté de... ir vestida... Hay lugares donde no me gusta llamar la atención o no me gusta que parezca que quiero seducir", intentó explicar, al tiempo que reflexionó: "Igual eso también está mal, porque no es culpa de una".

Según la actriz, los medios se encargaron de construirle una fama de "come hombres", cuando en realidad no es así. "A veces la gente ve de afuera una imagen mía que no es, como de 'come hombres' y no es mi actitud. La gente que me conoce en la vida real sabe que soy más como un 'chonguito', una especie de 'chonguito'. Es la imagen que hace la gente de uno y no puedo hacer nada con eso", aseguró resignada.

Cómo nació el amor con Rusherking y el conflicto que le generó la diferencia de edad

"Nos conocimos en una fiesta", reveló la actriz, en alusión al festejo VIP que tuvo lugar después de la ceremonia de los Martín Fierro. "No lo conocía personalmente, no estaba en mi rada. De hecho, nunca había estado con alguien más chico que yo, nunca en mi vida y no me había fijado. Tenía mucho prejuicio".

A la hora de analizar la diferencia de edad, la "China" reconoció: "Tenía el mismo prejuicio que tiene todo el mundo. Para con los demás no los tenía, pero conmigo sí. Tenía como eso de qué voy a hablar con un chico más chico o esa tendencia de decir que los hombres son más inmaduros. Esa tendencia que tenemos todos de generalizar y a meter todo en una misma bolsa".