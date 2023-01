"Me hago cargo de todo": Luli aniquiló a Redrado e insinuó que paga otras cuotas alimentarias

Luciana Salazar viene de una pelea muy difícil para recuperar la cuota alimentaria que el economista Martín Redrado se comprometió a pagarle por su hija Matilda -y que no abona desde febrero del 2022- y decidió apelar a las redes sociales para difundir la situación, debido al cerco mediático que tiene el futuro funcionario porteño, según su denuncia.

A través del formato de "preguntas y respuestas" que tiene como herramienta Instagram, la rubia dio a entender que su ex pareja abona otras cuotas alimentarias de hijos no biológicos y no a Matilda. De hecho, destacó, sin mencionarlos, que les paga lo que corresponde, mientras que desconoce los acuerdos que firmó con ella sobre la paternidad de Matilda.

"Él le dice a los periodistas que soy una despechada pero no puede explicar los acuerdos que firmó", señaló Salazar a BigBang. "Todas las personas en común que me cruzo me dicen que no entienden lo que está haciendo", reconoció. La modelo detalló que todos los acuerdos que firmó con el economista tienen "inmuebles como garantía", y que "no se está haciendo cargo de todo lo que acordó desde antes de que nazca Matilda, y que está firmado".

Salazar está convencida de que ciertos sectores de la prensa protegen a su ex pareja. "Los medios me tienen vedada para hablar de este tema, pero de las brujerías y otras cosas sí lo hacen", confirmó, mientras que también contó que muchos periodistas le contaron que él pide no referirse ni a ella ni a Matilda cuando va a los estudios de televisión.

"La fake news de que estuvimos en el mismo lugar en Punta del Este la vi en todos los medios igual, me suena a que es algo que mandó a armar a través de alguna agencia, como cuando lo hacía hace años", indicó Luli.

El acuerdo tóxico con Redrado que "obliga" a Luli Salazar a esconder a sus parejas

También adelantó que "después de la feria judicial va a haber otro fallo", pero que eso será para los mismos días que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo sume como el nuevo secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires. "No entiendo cómo Horacio lo está presentando en el medio de esto. No sé qué le dijo él, pero si lo hace, pierde mi voto", confesó Luli.

"Me estoy haciendo cargo de todo. De lo que me comprometí cuando acordamos, y lo que se había comprometido a hacer él", afirmó la modelo. "Los abogados y todos los gastos están saliendo de mis ahorros", precisó.

Sobre cómo está viviendo esta situación Matilda, Luli reveló que la nena sabe que él se portó mal con ellas porque se lo tuvo que decir. "Me preguntaba. Los niños no pueden diferenciar. Para ellos que te hagan mal es algo físico, no pueden discernir si es de otra manera", explicó.

Las respuestas a sus seguidores

Horas antes de charlar con BigBang, Luli contestó a las muchas preguntas de quienes la siguen en su Instagram.

Allí confirmó que a su ex pareja lo tiene bloqueada hasta de Twitter, y que algunos medios "le compran sus mentiras", como en la época en la que salía con él que "contrataba a una agencia de comunicación para que saquen lo que él quería".

"Lu, ¿le tenés miedo a Redrado? ¿Te mandó a callar?", le preguntó un usuario. "Mirá, con todo lo que hizo y hace a mí y a mi hija, demostró ser una persona que no mide y no le importa nada. Peligroso con nosotras sí y mucho!!! Por eso mi lucha de proteger a Matilda. Imaginate que se metió con mi hija, lo más sagrado que tengo", contestó.

Otro seguidor le preguntó cuál era la razón por la que no quiso ser padre, pero sí pasar manutención. "Hay un tema muy sensible que no me corresponde a mí hablar. Porque forma parte de no solo la salud de él, sino con cuestiones de su entorno que en ese momento le perturbaban y que lo llevó a hacer cosas muy injustas", respondió.

Respecto a cuántos son los acuerdos que tienen firmados, aclaró que "son muchísimos". "Es un modus operandi que él hace. El primero que está en manos de la justicia fue en el 2014, que me lo hizo firmar sin abogados, sin yo saber casi qué firmaba. En ese acuerdo nombra a un político muy conocido que ni debe estar enterado de esto (muy polémico todo). Se lo hizo guardar a su escribano, hasta que logré que lo tenga un juez en su poder", expresó Luli.

Ante el ataque de un seguidor que dijo que le parecía injusto que pague una cuota alimentaria cuando Matilda no es su hija biológica, Salazar fue durísima al respecto. "No te preocupes que eso no es un tema para él, no es la primera vez que lo hace", insinuó. "Lo hizo hasta febrero de 2022, hasta que empezó a sospechar que estaba en pareja y por despecho lo dejó de cumplir algo que está firmado por ambos", rechazó Salazar.

Otra respuesta curiosa fue la que dio cuando alguien le preguntó si era verdad que ella lo tenía embargado a Redrado. "Yo no, la Justicia", contestó Luli, demostrando que no dará el brazo a torcer y que peleará por los derechos de Matilda hasta que le sea imposible.