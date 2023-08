"Me humillaron": la furia de Andrea Rincón con Flor de la Ve y De Brito, y la advertencia de Jey Mammon

La frase "a las pruebas me remito" bien podría graficar lo que sucedió entre Andrea Rincón y la producción de Intrusos en América TV. Es que, mientras que Pampito la cruzó por "mentirosa" en las redes sociales, la actriz reveló un chat donde la invitaban a un mano a mano con Florencia de la Ve y no a una entrevista con todo el panel, como finalmente le indicaron que sería. El cruce virtual se dio luego de que la ex Gran Hermano se retire del canal, con una devolución donde no dejó títere con cabeza y remarcó la advertencia que le había hecho su amigo Jey Mammon.

"Ustedes me ven muy linda, pero me pasó algo muy feo, muy humillante", comenzó la versión que contó Andrea en un vivo. Allí expuso los mensajes que le mandó la producción de Intrusos en la invitación y remarcó que decía "un mano a mano con Flor". "Cuando llegué al programa me dijeron que iba a ser con todos. Llega el muchacho, el mismo que mandó los mensajes, y dice que no es el arreglo que tenían", agregó.

"Le dije ‘no, papito, yo no soy la misma Andrea que traías hace años’. La palabra se respeta, la palabra tiene un peso, por lo menos es lo que a mí me enseñaron en mi casa, no sé la tuya. Así que a mí se me respeta lo que ustedes acordaron conmigo o yo me tomo el palo'", señaló la invitada. Luego contó que una de las productoras le pidió que se vaya rápido para que no la vea la conductora. "Sé que Flor es una buena mina y te respeta y te habla tranquila. Fueron muy malos conmigo muchas veces, entonces me cago toda", expresó la ex GH en defensa de De la V.

Rincón también detalló que este cambio en las decisiones fue alertado por uno de sus grandes amigos, quien viene cancelado en los medios producto de la acusación de abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto. "¿Qué pasó? Hoy me llama temprano Jey Mammon y me dice ‘ojo, porque a mí también me dijeron de hacer un vivo, un mano a mano, y no me lo cumplieron’", reconoció.

Lo cierto es que la devolución de Rincón se dio antes de que Pampito se expresara en su Twitter al respecto. "Se fue sin hacer la entrevista porque quería un mano a mano con Flor y que los panelistas no le preguntemos. Obvio que no era lo acordado y se fue re caliente. Ahora dice que no la respetan como mujer", escribió primero. Desde que estoy en Intrusos pasaron muchas figuras y ninguna pidió esa estupidez. ¿Ustedes entienden el delirio de Rincón? Llega a un programa que fue invitada con mucho respeto y no quiere hablar con el panel", añadió.

"No quiso hacer la nota, se fue enojada, trato mal a una de las chicas de producción e hizo un vivo diciendo cualquier cosa. ¿No será mucho? Solo porque se encaprichó con hacer un mano a mano con la conductora", continuó el panelista. Sólo unas horas después, evidentemente se calmó la situación y dejó otro mensaje tranquilizador, sin muchas más explicaciones que las que entran en una oración. "Hablé con Andrea y me explicó sus motivos, quedó todo bien", concluyó.

Que las aguas estén más calmas es fundamental para evitar el embate legal con el que había amenazado Andrea. La mujer quedó tan resentida por la falta de palabra que tuvieron con ella, que en sus redes sociales continuó manifestándose con dureza y hasta llegó a tocar a la producción de LAM, otro programa de América TV con el que había tenido promesas de mano a mano que quedaron en la nada. "Esta es la mafia de la que hablo yo", escribió en la historia donde expuso la charla.

"¿Confundís una invitación con mafia? ¿Una nota que no fue con violación? Dejá de escribir boludeces y ubicate", le contestó Ángel de Brito en otra historia que compartió. Este descargo se amplió en el programa que conduce. "Andrea Rincón trata a LAM de mafiosos. Si te vas a meter en el tema de las carta documento, acá ya te perdés un juicio, no empieces a decir boludeces", sentenció.

"No tiene la capacidad de escuchar. Igual le tengo aprecio, no tengo ningún problema con ella. ¿Cuál es la mafia? ¿Que te inviten a un programa? ¿Estás chiflada, Rincón?", preguntó De Brito. "Pero si compara un malentendido o la pelea con Intrusos con una violación, o compara una invitación a un programa con una mafia, es que realmente estás mal de la cabeza. Estás muy resentida con los programas", sumó.

La agresividad del conductor llegó a ir inclusive un poco más allá, cuando la trató de un forma más violenta que todo el descargo. "Vino varias veces a LAM. No sé qué te pasa que estás hablando de mafia. Estás re tocada, querida. Ni siquiera tuvo el tupé de contestarle a una productora que la invita cuando te morías por tener fama, que está laburando de verdad. Que vaya a trabajar a la gorra y no a los programas. Pero vuelve al quilombo, que evidentemente es su esencia", disparó De Brito.

Por suerte para el conflicto, Flor de la Ve no estuvo en un perfil tan agresivo como el hombre de los chimentos. "Lo que pasó con Andrea fue un mal entendido y le pido disculpas en nombre del programa si se sintió mal", expresó la conductora en un móvil que ofreció a LAM. "Yo le mandé un mensaje hoy, la verdad es que trabajé todo el día, y cuando me desocupé le escribí. Después me contaron que había hecho un descargo y nada...Simplemente yo estaba justo al aire cuando esto sucedió, pero pude hablar y está todo bien", indicó.

"Yo siento que fue un teléfono descompuesto, es algo que la verdad hubo un malentendido con lo que le habrán propuesto y lo que ella entendió. La verdad que fue un mal entendido. Porque yo la vendí al principio del programa y después sucedió eso", estimó Florencia. "Yo confío en mi producción y confío en que no tuvieron mala intención", concluyó.