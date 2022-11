"Me lo hizo como nadie": la contundente frase sexual que Wanda usó para definir a L-Gante

Más vueltas que una calecita. Wanda Nara llegó a la Argentina tras sus vacaciones con su ¿ex? Mauro Icardi en las Islas Maldivas, y los rumores de su romance con L-Gante volvieron a encender a todos.Tal y como ocurre siempre que la empresaria y modelo regresa al país, las noticias y las especulaciones sobre su vida amorosa enloquecen a todos sus fanáticos.

Hasta hace menos de una semana, y a través de las numerosas fotos que subió a su cuenta de Instagram, se creía que su vínculo con el futbolista se estaba terminando de consolidar, y estaban más cerca que nunca.

Pero tras su arribo al país, todo cambió. Aunque Icardi perjuraba que habían vuelto y que estaban más felices que nunca, Yanina Latorre reveló datos inéditos sobre la estadía de la rubia y sobre su relación con el cantante de cumbia 420. Al parecer, y según el relato de la panelista, la mayor de las hermanas Nara estaría enamorada de Elian y habría disparado una fuerte y reveladora frase sobre su accionar en la cama.

"¿Viste cuándo se te dan vuelta los ojitos?" comenzó indicando Latorre haciendo referencia a las cosas lindas que le pasan a Wanda cuando está con el cantante. Cabe recordar que en los últimos días, Icardi eliminó las fotos que había subido de su paradisíaco viaje ya que lo agredían, le decían que era un "boludo" y que le pedían que deje de hacer ese "papel lamentable de arrastrarse" por ella.

Yanina afirmó que Wanda le habría dicho que L-Gante "me lo hizo como nadie". Además, parece ser que este vínculo sexual es algo nuevo, ya que hace un tiempo, en la última estadía de la modelo en el país, había revelado que si bien tenían mucha buena onda y se estaban conociendo, “hay buena onda. No tuvimos sexo, no soy tan liberal. Lo estoy conociendo”, comentó.

Por su parte, y en ese mismo momento, L-Gante había afirmado: “Me enamoró del corazón y del alma. Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Lo noté en la naturalidad de cómo nos llevamos, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”. ¿Romance en puerta o juego mediático?