"Me parece una chica muy linda": el reencuentro entre Fede Bal y Estefi Berardi, y el desliz que los delató

Luego de la ruptura de Federico Bal y Sofía Aldrey a causa de la filtración de conversaciones subidas de tono de parte del actor con distintas mujeres del espectáculo, entre ellas, Estefanía Berardi, se reveló que ambos siguen manteniendo un contacto bastante estrecho. O al menos, así quedó reflejado durante el inesperado, o no tanto, encuentro que tuvieron el actor y la panelista en el programa que conduce Carmen Barbieri.

Resulta que en Mañanísima, la capocómica le preguntó a su hijo: “Te pregunto, ahora que te vas a Mar del Plata, ¿te vas a alquilar una casa grande?”. En ese instante, Estefi saltó a responder: “Sí, me dijiste que estabas buscando un caserón”. Barbieri no dejó pasar el comentario y acotó: “A vez, hablan ustedes”, a lo que la modelo se defendió: “¿Cómo no vamos a hablar?”. “Vos me dijiste que estabas buscando una casa. una vez me dijiste: ‘¿Vas a venir?’, obvio”, continuó Estefi.

La conductora intervino y le preguntó a Fede: “Ustedes hablan por teléfono cada rato ¿Vos salís con ella?”. En ese momento y con la muñeca que lo caracteriza a la hora de salir de estos aprietes, Fede aseguró que "no", ya que Estefi está actualmente en pareja; aunque Barbieri insistió al señalar: “Antes, antes de que ella se ponga de novia”. “Nunca salí con ella”, aseguró el actor.

Mientras tanto, Estefi respondió: “Somos amigos, ¿por qué no hablaría con Fede?”. Retomando el tema del alojamiento de Fede en la costa, el actor afirmó que le estaban pidiendo “locuras de precios”. Y añadió: “25 mil dólares la temporada por una casa que a mí me gusta. Me compro un auto, me voy a vivir a Madrid ocho meses ¿De qué estamos hablando? Entonces dije: ‘No estoy dispuesto a eso’".

Y continuó: "Un monoambiente en la peatonal, no voy a poner plata a unas casas sobrevaluadas y aprovechándose de los artistas que trabajamos de la ciudad”. Estefi se ofreció a alquilarle su departamento y Fede le insistió a que le diga cuánto le iba a cobrar: “Vos me vas a pedir 120 (dólares) por día, es muy lindo”, y enseguida acotó: “No lo conozco, lo veo por redes”. A lo que Barbieri no dudó en afirmar: “Como aclaró al toque. Dejémoslo hablar y que se pisen”.

“Hoy estoy muy fácil, ¿qué querés saber?”, aseguró Fede, mientras que Barbieri le respondió: “Si saliste con ella”. “Nunca mamá” y añadió: “A mí me parece una chica muy linda, pero se lo dije”. Estefi comentó: “Nos conocimos siendo amigos también, tengo muchos amigos varones”.

Y Fede, para aclarar dudas, le preguntó a Estefi: “¿Te quise levantar alguna vez?”. “No, siempre fuiste respetuoso conmigo”, respondió la modelo. “Yo creo que no me creen”, opinó Fede, a lo que Barbieri afirmó: “No”. En el medio de la polémica separación entre el actor y Sofía Aldrey a principios de febrero, la joven había dado a conocer la existencia de chats entre el actor y la panelista.

En los chats, la ex "angelita" quedó involucrada de una forma comprometida con el conductor: "No puedo parar de pensar de como c… en el auto", le decía el actor en el intercambio de mensajes. "Fue hermoso, yo sabía que iba a pasar eso. Tuvimos tanta piel la primera vez...", agregó Estefi. "No puede ser todo tan porno con vos", sumó.

Sin embargo, la modelo en ese momento negó todo tipo de acusación y sigue con esa postura a pesar de las evidentes pruebas: “Si tiene algo, los chats no son míos. No me voy a hacer cargo de algo que no me corresponde. Si fuera cierto diría la verdad, me llevo bien, todo bien, pero no”.