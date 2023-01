"Me pareció lindo y me lo comí": Camila de GH contó que estuvo con el novio de su hermana

Los días dentro de la casa de Gran Hermano aumentan su temperatura y la revelación de los participantes es cada vez más caliente. Camila le contó a sus compañeros que estuvo con el novio de su melliza cuando su hermana se había ido a entrenar y esto desató indignación no solo dentro del reality, sino también en las redes sociales.

“Estuve con él, me lo empecé a comer”, fue la primera frase que disparó la joven al revelar la inédita situación de la que participó en su propia casa y a espaldas de su propia familia. En una charla que se dio en la mesa del living principal de la casa más famosa del país, en la que participaron Walter, Nacho, Agustín, la “Tora”y el último eliminado, Maxi, Camila expresó que no lo volvió a hacer nunca más en su vida pero que fue algo que paso desapercibido.

Camila rememoró esa situación y explicó que no pudo contener a la tentación y que en ese momento no solo nada le importó, sino que además no fue planeado, simplemente aprovechó que se dio la oportunidad y que no había testigos presentes: “Mi hermana se fue a entrenar a la mañana, el chabón me tiró onda y me pareció un poquito lindo. Mi hermana se fue y después yo estuve con él”.

Además, en medio de sus fuertes declaraciones, que dejaron impactados y con la boca abierta a sus compañeros, Camila afirmó: “Yo no tenía nada que ver. Pero sí, me metí, y no lo hice nunca más en mi vida. Yo no sentí nada, lo hice de hija de p... porque salió en el momento”. También reveló que si bien ahora mantiene una relación linda con su hermana, haber hecho eso no es algo de lo que esté orgullosa por todo lo que provocó.

Cabe destacar, que en su rol de siempre, Agustín comenzó a realizarle un cuestionario, y aprovechó para preguntarle si había tenido relaciones sexuales con el novio de su hermana, o si simplemente había sido un beso. Camila, ni lenta ni perezosa, concluyó: “Bueno, sí...Cuando vino mi hermana, él quería estar conmigo, después se quedó en casa como tres días”. Un dato no menor, es que también reveló que hasta el día de hoy su hermana continúa en una relación con este hombre.