"Me pegaba trompadas y se cagaba de risa": procesaron a Caniggia por abuso sexual agravado

La Justicia procesó sin prisión preventiva a Claudio Paul Caniggia por el delito de abuso sexual agravado contra su ex esposa, Mariana Nannis, y le trabó un embargo sobre sus bienes por cinco millones de pesos.

A mediados de noviembre de 2019, Mariana Nannis había decidido darle un nuevo disgusto a su ex marido: Claudio Paul Caniggia había sido denunciado por "abuso sexual" a través de los abogados de la mediática, Carlos Roitman y Alejandro Cipolla, en el Juzgado en lo Criminal y Correccional número 18. En su denuncia, afirmó que el ex jugador de la Selección Argentina le provocó "lesiones agravadas" y un "aborto sin consentimiento" durante el matrimonio.

Caniggia está imputado por un “hecho ocurrido el día 6 de mayo de 2018, entre la madrugada y las primeras horas de la mañana, en el interior del inmueble sito en la calle Petrona Eyle 450, departamento 221, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado ‘Residencias del Hotel Faena’, según el fallo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18 de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, la resolución establece que el exjugador de la Selección Nacional “deberá abstenerse de mantener cualquier clase de contacto con la querellante, Mariana Belén Solange Nannis Silles, ya sea personal, telefónico, mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos o WhatsApp, mensajeros instantáneos o interpósita persona”.

Caniggia deberá también “informar y acreditar, con antelación mayor a cinco días (5) hábiles, cuándo habrá de egresar del territorio nacional de la República Argentina, indicando expresamente el destino al que acudirá y el tiempo que permanecerá presente en territorio extranjero”. En marzo del año pasado, el mismo juzgado había dictado la falta de mérito para Caniggia en la causa en la que fue denunciado por la violación.

De acuerdo a la resolución dispuesta por el juez Pablo Ormaechea, en ese momento no estaban las pruebas suficientes para tomar una decisión en la causa y le pidió al fiscal que siga investigando. Cabe recordar que Nannis había contado en el living de Susana Giménez aquel episodio de violencia de género que sufrió en manos del ex delantero que le causó la pérdida de un embarazo. En aquella oportunidad, reveló que internó a Caniggia en varias oportunidades por “drogadicción”, que recibió golpes de puño en la cara de parte del ex deportista y que durante una discusión, él la empujó contra un auto haciéndole perder un embarazo de dos meses. “Él mató a mi bebé, es así de simple”, sostuvo.

La denuncia estuvo acompañada por las supuestas fotos de los golpes en el rostro que Nannis mostró en esa oportunidad. "Tenía dos meses y medio cuando pasó esto (por el empujón). Hoy tendría un hijo de 12 años. Lo cambió por un paquete de cocaína", se lamentó la botinera. Según contó, Caniggia la maltrató físicamente durante los últimos 30 años, afirmó que llegaba a las 4 de la madrugada a la casa y como ella no quería tener relaciones sexuales, la golpeaba. “Me pegaba trompadas el tipo. Yo ponía los brazos para que no me pegue en la cara. Tenía moretones en los brazos", había señalado la mamá de Alex y Charlotte entrevistada en radio 10 por Jorge Rial.

Además había hecho alusión a las reacciones de Caniggia :"Se me cagaba de risa en la cara. Tiene impunidad”. En aquel momento, Nannis dijo: “Desde el principio (de la relación) fue así. Lo peor de todo fue cuando me empujó contra un auto y perdí el bebé”. Mientras el proceso judicial sigue adelante, también denunció que recibió amenazas de muerte y afirmó: "Tuve miedo de que me mataran sicarios".