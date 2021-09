“Me pusieron un revólver en la frente”: el asalto al periodista Daniel Malnatti en La Boca

“Me di cuenta qu estaba regalado”. La frase del periodista Daniel Malnatti sintetizó el duro momento que vivió en la noche del viernes. Cerca de la medianoche, el integrante de Telenoche salió de cenar con Sol, su pareja, de una reconocida pizzería del barrio porteño de La Boca, ubicada en Almirante Brown y Suárez, cuando tres jóvenes los rodearon, sacaron armas y los apuntaron. Luego de robarles, huyeron.

En una entrevista con TN, Malnatti contó: “Salía con mi pareja de una pizzería en La Boca, en una avenida muy iluminada, y en segundos teníamos a tres chicos armados que me apuntaron en la cabeza y nos sacaron todo”. Y agregó sobre el violento episodio: “A ella la tiraron al piso, la arrastraron y luego se escaparon corriendo, con una particularidad: esto fue a dos cuadras y media de una comisaria, y los chicos salieron corriendo para ese lado”.

Aún sensible por el asalto, el ex Caiga Quien Caiga relató en un móvil desde su hogar: “No es la primera vez que me roban pero uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Traté de estar lo más tranquilo posible, no me moví”. Y dijo sobre la actitud de su mujer: “Pero Sol reaccionó. Intentó resistirse al asalto. cada uno reacciona de una manera distinta y eso no lo podés prever. A mí me estaban apuntado y les di todo lo más rápido que pude pero eran pibes, eran chicos. Los otros dos no tenían armas, estaban lejos, y Sol les dijo que no les iba a dar nada porque no tenían armas y hubo forcejeo. Obviamente nadie quiere perder lo que tiene, hoy recuperar un celular son seis meses de trabajo y los usamos justamente para trabajar, entonces como no se los quería dar la arrastraron por el piso y ahí se complicó todo porque el que me apuntaba a mí fue a resolver eso y se estiró. Son pibes y es más peligroso porque capaz no saben cómo resolverlo, y salen armados. Son menores”.

“Cuando llegamos a la comisaría, había más gente que en la pizzería. Estaba lleno de vecinos a los que les había ocurrido hechos de inseguridad”, siguió en su relato Malnatti. Y agregó sobre los ladrones que se llevaron los dos celulares de la pareja, algo de dinero y sus documentos: “A uno lo agarraron, ya me confirmaron de la comisaría que era menor. Y me adelantaron también que, según los procedimientos que hay, ya lo liberaron. Es así. Con respecto a la inseguridad de la zona, lo que más sufren son los que viven en el barrio”.

Y agregó sobre la cantidad de plata que le robaron: “Cuando abro la página me asusté más que la noche anterior. Todas mis cuentas estaban en cero. Entonces no eran unos pibitos cualquiera los que nos habían robado. ¡Altos hackers habían resultado!”.

Por último, Malnatti recordó una nota de la politóloga Mayra Arena e hizo una extraña relación sobre la delincuencia y los barrios más pobres: “Ella sabe mucho de estas situaciones en estos barrios porque es de ahí. Y en una de sus investigaciones relaciona que los chicos cada vez comen menos, se alimentan menos, y eso hizo que, con el tiempo, baje la talla promedio de esa población”.

Y agregó: “Los chicos son cada vez más chicos y más flacos, los ves y parece que tuvieran 14 años y por ahí no, entonces se establece esta relación entre la vulnerabilidad social y la delincuencia que no se resuelve ahora señalando que la causa de esto no es punible como decía la ministra de Seguridad Frederic ni como dice Zaffaroni, es con mucho tiempo. Si le damos de comer a los chicos, es terrible lo que digo, quizás deje de pasar. Ahora hay que proteger a a la gente que está expuesta, tanto a mí que fui a comer a una pizzería como a la gente de un barrio que no tiene luz ni trabajo”.