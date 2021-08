"¿Me querés amedrentar?": Nancy Pazos le cantó retruco a Ángel De Brito tras la carta documento

Después de recibir la carta documento que Ángel De Brito le mandó por sus declaraciones en el móvil de Intrusos, Nancy Pazos recogió el guante y cruzó con fuerza al conductor de Los ángeles de la mañana.

"Aún no la leí (por la carta documento), pero ahora entiendo por qué nadie se anima a hablar de vos. Mientras vos te arrogás el derecho a hablar de todos. ¿Me querés amedrentar con una carta documento?", disparó desde su cuenta en la red social Twitter.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero eso no fue todo. Pazos también le recordó al conductor los motivos por los cuales lo criticó en el móvil: sus críticas a Florencia Peña por las visitas a Olivos cuando describió el episodio con un tono misógino, en línea con el empleado por los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff: "Flor de gaterío".

"¿Por qué no le pedís disculpas a Florencia Peña en público y no como hiciste en privado y listo?", redobló Pazos, dando a entender que el periodista se comunicó de forma privada con la actriz, pero no rectificó su posición frente a los medios.