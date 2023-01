"Me querían dar 25 mil pesos": una actriz y Tiktoker denunció a El Trece por "estafa"

La tik toker e influencer Jessica Maciel participó y ganó del reality. conducido por Lizardo Ponce, "Los elegidos de la Academia" en 2021, y actualmente denunció que todavía la producción no cumplió con el premio prometido ni con las condiciones laborales aptas para cualquier trabajador. Las mismas iban a ser una sección en la plataforma digital de El Trece y de Twich, pero aún no recibió una propuesta real.

"Hace un año y tres meses ponele, Tinelli junto con La Academia, como vieron que mostrar tiktokers haciendo historias y grabando videos les subía el rating, empezaron a llevar inifluencer y tik tokers al piso del Bailando, que de hecho hemos ido como invitados sin remuneración alguna, solo nos invitaban. Pasó un tiempo y se comunicaron con la agencia para la que yo trabajo, porque buscaban influencers para un reality que iban a hacer en una de las plataformas digitales de El Trece. Era en Youtube, conducido por Lizardo Ponce, en donde iban a buscar un creador de contenido para que sea protagonista de un segmento en las plataformas digitales del canal", le contó Maciel para BigBang.

Jessica, que estaba por estrenar una obra de teatro en teatro Astral, se enteró del casting gracias a la agencia para la que trabajaba motivo por el cual decidió asistir. "Fui al casting, me informaron que había quedado junto con otros creadores. En el casting si nos hicieron firmar que todo lo que se grababa en ese momento no tenía remuneración porque era un concurso. Pero el que ganaba si iba a tener trabajo ya que estaban buscando un creador de contenidos para tener un segmento en las plataformas digitales de El Trece. Un segmento informativo, de chimentos y gracioso al estilo del creador que ellos elijan".

-¿Cómo fue el proceso una vez que ganaste el concurso?

-Yo ni siquiera pensé que iba a ganar, pero iba pasando etapas y bueno, gané el concurso. El jurado eran muchos personajes importantes. Llegue hasta la final, y cuando gané me explicaron que el premio era un segmento para las plataformas, y un canal de Twitch que ellos iban a promocionar, y en el que yo iba a trabajar con ellos. Justo yo me iba a hacer temporada a Carlos Paz, y ellos me dijeron que vaya tranquila que cuando volviera ellos se contactaban conmigo para decirme cuando empezábamos a grabar. Volví y pasó una semana, pasaron dos, pasaron tres y les escribí. Cuando escribí, me daban vueltas, me decían: 'Ah si después tenemos que ver cuando nos reunimos y pensamos entre todos qué podemos hacer', y yo en mi cabeza era: 'Ey como pensamos entre todos qué hacer si se supone que era un concurso que ya venía estructurado'. ¿Cómo que recién ahora cuando gano a casi cinco meses me dicen que tenemos que pensar que vamos a hacer?. Bueno hasta ahí todo bien. Les dije que me avisen cuando tenía que ir y me decían si, mañana te avisamos. Y eso no pasaba nunca y así lo han estirado.

-¿Volviste a tener alguna comunicación con ellos? ¿Hubo alguna propuesta laboral?

La verdad que yo ya me di cuenta que ellos ni sabían donde estaban parados, no se que habrá pasado, después se disolvió la academia y yo les escribo de nuevo y me dice vamos a ver que vamos a hacer porque la academia se disolvió y no se que vamos a hacer, nosotros sabemos que tenemos un compromiso con vos y vamos a tener una reunión. Voy a la reunión, me atienden los productores de El Trece y me dice que lo que tenían pensado era que yo sea parte de un segmento digital para que yo cubra el Hotel de los Famosos que era lo que se venía, pero que todavía no lo tenían bien pensado pero ese era el plan.

Yo le digo bueno perfecto, pero si es sobre el Hotel deberían convocarme un mes antes para saber que tengo que hacer. A lo que me responden que sí, “Ahora te vamos a mandar la propuesta laboral”. La propuesta laboral que me mandaron obviamente es una para decir no. Pero yo como una creadora de contenidos recién arrancando, y que esto sería un buen escalón, la iba a aceptar en un principio. Lo que me ofrecían era pagarme 25 mil pesos por mes y que todo el contenido que ellos graben con mi imagen y todo lo que genera mi imagen para ellos de eso yo no podía reclamar nada. O sea, ellos me pagaban eso e iban a subir cosas conmigo y yo no podía reclamar nada por esas ocho horas de trabajo.

-¿Cómo fue el post tuyo con respecto a esto?

Tuve unos días realmente malos, caigo en la realidad y digo no me puedo dejar basurear de esa manera, porque encima después no se comunicaron más conmigo, y desde ahí pasó de eso como un mes más, y de la nada me mandan para que firme algo de la AFIP, creyendo que ya había aceptado el trabajo.

Cuando me doy cuenta que el programa ya había empezado, y que ellos no sabían donde estaban parados, claramente me habían usado. Ahora como que ya está, pero obviamente que del premio nunca gane nada. No pude reclamar nada. Lo que me ofrecían era una total burla. O sea me daban vueltas y vueltas. ¿Cómo yo entro a trabajar a un programa que ya había empezado hacía un mes? Eso es lo más triste. Darme cuenta de que desvalorizaron todo el esfuerzo que hice yo en ese concurso. Que me ilusionaron. Porque cuando yo gané, esto salió en todas las redes, incluso yo dije que lo próximo paso mío era trabajar para la academia y estaba re feliz. Y después de un año y pico darme cuenta que la propuesta es una burla y que eso no va a pasar. Ni siquiera es un sueldo mínimo de un trabajador. Sentí la verdugueada de los medios.

Estuve días acá deprimida en mi casa. Probablemente les haga alguna acción legal, porque estos son daños y perjuicios por como jugaron conmigo con mi ilusión y con mi cabeza. También me pasó lo mismo con un programa de Guido Kazka, en el que me había ganado supuestamente un viaje con hotel all inclusive y pasaje y cuando voy a retirar el premio resultó que tenía que pagarlo yo. Me hicieron sentir mucho la exclusión. Ellos no tenían nada planeado para mi y no sabían qué hacer conmigo. No te quieren dar la oportunidad ni cuando ganas. No tienen que jugar así con la gente. Tienen que dejar de ser tan forros y caretas.

"Es complicado ser una chica trans, aún siendo conocida en las redes sociales. Porque a los medios como El Trece, te usan y te ilusionan para luego no solo no darte la oportunidad, asi la hayas ganado, sino ofrecerte un pago rechazable. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan excluida. Me re tiraron abajo. Y la tristeza de haberlo ganado anunciando no solo en los medios sino con amigos y seguidores y hoy decir no chicos, me quieren pagar 25 mil pesos. Hasta un plan social paga más", concluyó Maciel