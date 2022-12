"Me quiso pegar": Cinthia Fernández acusó a Nicolás Occhiato por Violencia de Género

Cinthia Fernández sorprendió a todos y a todas una vez más. Mientras realizaba una nota arremetió contra Nicolás Occhiato y lo tildó de "violento".

La bailarina recordó la época en la que trabajaban juntos con la finalidad de dar su opinión con lo que respecta al actual productor de Luzu Tv, y afirmó: "Me quiso pegar".

En ese momento Ángel de Brito aprovechó para ser irónico y le consultó: ¿Occhiato que es casi Disney?". Pero lejos de tomárselo como algo gracioso o una situación a la ligera, Cinthia se defendió.

"Me estaba peleando con Flor Vigna, Nico me agarró detrás de cámara y me dijo vení que lo arreglamos entre nosotros dos", reveló la artista mientras mencionó la fuerte discusión que estaba teniendo en ese entonces con quienes fueron pareja durante la permanencia de Combate. Cabe destacar que en el piso también estaba Marcelo Polino, quien también aprovechó para meterse en la polémica: "Hoy estaría preso".

Según el relato de Cinthia, lo justifica a Nicolás por su actitud ya que cree que en ese entonces estaba muy "agrandado" y se hacia el "galancito". Y agregó: "Era una época en la que Nico estaba medio boludo, porque era de los galancitos, era más joven".

Por su parte, su compañero volvió a meterse en la charla y afirmó que para él, ahora Occhiato había cambiado su actitud, su forma de ser y la manea de relacionarse para con el otro. "No sé si cambió, pero es más pro", exclamó Cinthia.

La modelo fue una de las participantes de Combate entre 2014 y 2018, y compartió su estadía con las figuras que más reconocidas salieron de ahí. Entre ellas Micaela Viciconte, Flor Moyano, Estefi Berardi, Vigna y a Occhiato.