"¡Me robó!": la contundente denuncia de Cinthia Fernández contra Matías Defederico

Si existe una pelea en la farándula que no descansa, esa es la que protagonizan los ex tortolitos Cinthia Fernández y Matías Defederico. Es que la modelo tiene un conflicto judicial de larga data por las cuota alimentaria de las tres hijas que tuvo con el futbolista y, semana a semana, suma nuevos ingredientes al cóctel explosivo que significó su separación y la disputa eterna por lograr lo que le corresponde a sus tres hijas.

Ahora la mujer sumó un nuevo granito de arena al reloj con el que mide el tiempo en el que él no responde a sus demandas. Es que, en medio de un vivo que dio a través de su cuenta de Instagram para charlar con sus seguidores y seguidoras, a Fernández le pidieron que muestre el plano de su hogar, así podían ver con precisión cómo estaban distribuidos los ambientes en la casa, y ella confesó que no los tenía. "No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó", denunció públicamente la bailarina, quien agregó que el futbolista "estaba buscando otros papeles también" y "se llevó los planos y el título de la casa".

Después de eso lo calificó con dureza diciéndole "cabeza de termo", tal como es habitual en las referencias que hace de él. Enseguida sus seguidores comenzaron a apoyarla en su reclamo y, también, a criticar al jugador que supo brillar en Huracán junto a Javier Pastore. Los insultos a su hombría y a sus formas machistas se leyeron en muchos comentarios.

Luego, en otra historia, Cinthia explicó cómo solucionó el problema con su ex y detalló más sobre el insólito hecho. "Tuvimos que poner por abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una televisión", sumó al escandaloso suceso.

Fernández viene de estar en el ojo de la tormenta luego de que, entre las constantes quejas por la falta de una cuota alimentaria correspondiente a su realidad, apareciera con una camioneta Toyota SW4 Sr valuada en 22 millones de pesos aproximadamente.

Al mismo tiempo, sus críticos en las redes sociales no le perdonaron el emprendimiento que hicieron sus hijas Charis, Bella y Francisca, para vender limonada y pulseras hechas por ellas mismas. "Las señoras están con las finanzas de la casa porque hay que recuperar la plata de los útiles", escribió en su Instagram hace dos domingos.

Esta situación exasperó a muchos de los haters que persiguen a la panelista del programa de Fabián Doman, quienes la juzgaron fuertemente luego de que lo diera a conocer. Maltrato y explotación infantil fueron algunas de las acusaciones que le propinaron a la modelo.

Meses atrás, también había expuesto al papá de las nenas cuando estuvo de vacaciones en Mar del Plata. En ese entonces se lo veía al futbolista muy entusiasmado en un balneario, mientras degustaba una lata de cerveza y bailaba un poco. Para Cinthia, que él tenga vacaciones mientras que no paga lo que corresponde, significa una traición enorme, y así se lo hizo saber a quienes le preguntaron sobre el tema.