Jimena habló de Gianinna y dijo que le "cagó" el marido: "Sigo yendo a terapia"

Hace un mes, y después de mucho tiempo, Jimena Barón volvió a las canchas. Y no precisamente a las de fútbol. Con su nuevo hit “La araña”, regresó a la música y a ser el centro del escándalo tras afirmar que se la dedicó a Giannina Maradona.

La historia entre estas dos mujeres comenzó hace muchos años, cuando ambas vivían en el exterior. La cantante con Daniel Osvaldo, su ex y padre de su hijo, y la hija del "10" también con su ex, Sergio "El Kun" Agüero.

Pero en esta historia nadie tuvo un final feliz. Ni entre ellos, ni intentando una relación con el otro, y mucho menos el vínculo de amistad entre ambas. Resulta que más que araña, la termita y mamá de Benjamín, comenzó a formar una relación amorosa con el ex jugador de Boca, mientras que consolaba a La Cobra por el violento noviazgo que ella tuvo con Osvaldo. Falta de códigos es poco. Ni Icardi se animó a tanto.

Ayer Barón estuvo invitada en el programa sensación de los más jóvenes, Nadie Dice Nada, el cual se transmite por LuzuTV. Allí la también actriz despejó las dudas y habló de todo.

Tras hablar sobre el precio que paga con los medios por ser una figura pública, la mamá de Morrison se mostró muy sincera con respecto a cómo maneja esta situación. “En pandemia me amigué con mi laburo. Te inventan el 'es parte'. No entiendo. En el contrato no estaba que me maltraten y que me la banque. Pero en pandemia fue un momento de introspección”, manifestó la artista.

Sin mencionarla con nombre y apellido, pero haciendo referencia a todo lo que se especuló en estos días, la cantante reveló: "Dicen 'estás hablando de coso. Entonces te dolió y estás resentida'. Sí, ¿y estás resentida? Sí. claro. '¿Y te cagó a tu marido?'. Sí, sí. ¿No ves que hice una canción y sigo yendo a terapia? ¿No te das cuenta de que me rompieron el alma?".

Además, La Cobra también se sacó la careta y se mostró más real que nunca. Habló sobre cómo le afectan las cosas, y que por más de que en otros momentos de su vida se hacia la que "no le entraban las balas", es un ser humano con sentimientos. “Antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí”.

“Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es que la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno”, comentó Jime haciendo referencia a cómo le afecta la realidad que vive cada vez que los medios hablan de ella.

Por último y afirmando el dolor por el que atravesó en todo este tiempo, la actriz comentó: "Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La tonta, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, que decís ¿qué onda?”. Cabe recordar que Giannina está actualmente separada de Daniel Osvaldo y peleada a muerte con la ex Casi Ángeles. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin el pan y sin la torta, Gianni?.