"Me sentí incómoda": el fastidio de Marixa Balli por la imitación que hizo Fátima Florez de ella

La dinámica del Bailando por un Sueño cuenta con más show que con espectáculos artísticos de danza. Esto es parte de la realidad del formato y de algo que es habitual desde hace años en él: la repetición de las polémicas entre participantes, jurados e invitados que luego se viralizan en los programas satélites que utilizan todo el día para discutir lo que sucedió la jornada anterior dentro del reality.

Lo curioso es que el miércoles se vivió una de estas situaciones cuando Marcelo Tinelli recibió en el estudio de Martínez a Marixa Balli, y tras hablar con ella, la humorista Fátima Florez apareció personificada igual que la creadora de la cachaca. La imitación, lejos de generar risas, puso incómoda a la mujer, quien hasta llegó a manifestarlo en una historia en sus redes sociales. "La verdad no lo disfruté. No me sentí cómoda. Una pena", escribió Balli junto a una imagen de ella con el conductor. La imitación, lejos de ser precisa como las que la humorista acostumbra a hacer, fue sólo la sombra de otras personificaciones populares que realiza como Susana Giménez y Cristina Fernández de Kirchner.

Al mismo tiempo, utilizando el perfil de Marixa, aprovechó para hablar del tema del momento en la relación que la une con el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei: la imagen subida y borrada de la cama mojada con la cual se especuló que había sido producto de un acto desenfrenado en la intimidad de ambos. "Como soy una periodista informada que trabajo con LAM y por supuesto tuve que ir a las fuentes para hacer un testeo muy profundo. Y le consulté a Fátima y me dijo que está muy bien del corazón", detalló la humorista mientras imitaba a Marixa.

"Ayer salió una foto con la cama toda manchada", le preguntó Tinelli. "Ella me comentó que estaba tomando el té con su pareja en la cama", comenzó a responder la imitadora, aunque antes de terminar fue interrumpida con otro cuestionamiento del conductor. "¿Qué té toma Milei? ¿Te toma todo?", quiso saber.

"A él le gusta tomar el té inglés, el negro tradicional. Y Fátima estaba tomando el té de jengibre. Estaban tomándolo y por culpa de los gatitos de Fátima, Harry y Mike, le volcaron todo el té en la cama. Ahí fue que Fátima, quería mandarle esa foto por privado de Instagram a la mamá y la publicó por equivocación", reveló la humorista. "¿Ese brazo es de Milei?", insistió Marcelo en referencia a la foto borrada. "Si es peludo, seguro que sí", aseguró Fátima.

Lo cierto es que el desempeño molestó y opacó mucho a la ex del Potro Rodrigo. Más allá de la manifestación que hizo en sus redes, ella venía participando del streaming que hacen en el Bailando por un Sueño, y estaba más que cómoda allí. Al mismo tiempo, y justo antes de que salga Fátima, Marcelo la invitó a que ella venga a la pista a hablar con él, y el diálogo fue todo lo contrario a lo que se exhibió con el duo hecho con Florez.

"Es una mujer hipnótica, la convoqué para que baile en la pista pero me dijo que no", aseguró Tinelli mientras la presentaba. "Bombona, tenés que estar pero ella me dijo primero que lo iba a pensar y después me dijo que no", reveló Tinelli en aquel momento. Luego le hizo una recriminación en broma respecto a charlas privadas entre ellos: "¿Así que le contaste a Ángel (de Brito) que te digo ‘bombona'?", preguntó el conductor. "Lo conté en LAM, así para que no se entere nadie", respondió Marixa.

"Le podés decir bombona, pero ayer asado con Milett, hoy, asado con Coki, vamos a una bailanta con Marixa mejor", pidió Ángel de Brito en defensa de su "angelita". "Estoy haciendo cachaca pero no estoy haciendo bailantas, estoy muy xuramesca ahora", explicó en tono de broma Marixa, en relación a su local de calzado de nombre Xurama. "¿Vos no estás en pareja, no?", continuó preguntando Marcelo. "Por el momento no, pero estoy muy feliz así", señaló Balli. "Viste que uno es completo al cien por ciento estando solo", lanzó Tinelli. "Uno es feliz, se autoencuentra", reconoció Marixa.

Lo cierto es que a la bailarina le dolió la imitación. No le gustó ni la sintió respetuosa. Y no se lo aguantó y lo dijo. Sin pelos en la lengua, como suele ser siempre de su parte todo.