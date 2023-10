"Me sentí muy tonta": Julieta Poggio recordó la "cama" que les tendió Coti en GH y la liquidó

El último 17 de octubre se cumplió un año de la última edición de Gran Hermano. Las repercusiones del reality, impensadas cuando todo comenzó, generaron muchas figuras que hoy están en la cresta de la ola en cuanto al mundo del entretenimiento. Justamente para recordar este inicio estuvieron Julieta Poggio y Daniela Celis en el streaming de Grego Rosello, Ferné con Grego.

Allí tocaron muchos temas respecto al pasado, presente y futuro de las dos hermanitas, aunque uno de los puntos más altos fue cuando recordaron la jugada que les hizo Constanza "Coti" Romero en la casa más famosa del país, cuando les orientó el voto de una manera, pero terminó yendo contra ellas complotada con su pareja Alexis "Conejo" Quiroga. "Fue una buena jugada. Yo lo veo de afuera y la aplaudo", reconoció Celis. "Tan buena no fue porque se fue", sentenció Julieta.

Antes de eso Poggio rememoró los momentos previos a la traición de la correntina. "En un momento se fueron todas las pibas de la casa, menos el cuarteto", recordó. "En la habitación de las chicas teníamos el placard todo para nosotras cuatro. Era perfecto", agregó su compañera, embarazada de mellizos junto a Thiago Agustín Medina, otro ex GH.

En el recuerdo de ambas ese fue un momento único, ya que eran, según la creadora del hashtag fuera malas vibras, "cuatro amigas" y "parecía que salía todo excelente". "Era el mejor plan en ese momento", afirmó Celis sobre la situación. "Parece que estoy bancando a la enemiga, pero voy a decir algo. Es lógico que se pique en algún momento", opinó el conductor, en busca de que se despierte la polémica. "¿Te parece lógico? Yo nunca me peleé con Dani", contestó Julieta.

"No estoy justificando nada", se cubrió Rosello. Allí fue que Celis remarcó que se había puesto nervioso porque se había tocado la nariz. "Vos lo estabas explicando en realidad. De golpe quedan cuatro, una puede ser la próxima", continuó el conductor. "No, porque el cuarto de los chicos estaba casi lleno", respondió Daniela. "Había siete chicos y cuatro chicas", señaló Poggio. "Era muy mala leche que nos vayamos alguna de nosotras", agregó la embarazada.

El recuerdo de la jugada donde las chicas habían definido no votarse entre ellas, para que la placa de nominación la compongan sólo hombres, mientras que Romero organizaba una jugada distinta en conjunto con su novio para evitar la placa, trajeron a la luz muchas definiciones que las dos hermanitas en el streaming de Luzu TV tuvieron presentes.

"Yo decía: 'No puede ser, no dan los cálculos'. Lloraba", contaba Poggio. "¿Y todo eso en frente de ella que estaba fingiendo demencia?", le preguntó Grego. "Fue muy tremendo eso. Yo me sentí tan estúpida después. Porque a mí esa intuición no me falla con las personas. Y me re contra falló", reconoció la actriz.

"Pero, amiga, fuiste la primera en darte cuenta vos", remarcó Celis. "Fui la primera del tridente en abrir los ojos. Pero me sentí muy tonta porque a mí con las personas no me falla mi intuición", remarcó Poggio, justo antes de confesar de que no se la vino venir a la jugada que hizo su ex compañera.

El recuerdo acerca de que fue la primera en identificar que la habían traicionado es falso, o por lo menos polémico. Es que cabe recordar que fue un grito de afuera el que alertó a la hermanita sobre la maniobra. "Coti traidora", escuchó Poggio que dijeron, lo que la llevó a sacar las conclusiones que la llevaron a enfrentarla a la correntina junto a su compañera Romina Uhrig.

"Fue una buena jugada. Yo lo veo de afuera y la aplaudo", aceptó Celis a la distancia. "Tan buena no fue porque se fue. Si hubiera sido buena hubiera sido diferente la ecuación", cuestionó Julieta. Aunque luego sí aceptó que estuvo bien "pero no pensó en jugar para el afuera, pensó en el adentro". "Y fue muy pronto", remarcó Daniela.

El conductor no dejó pasar el reconocimiento que hicieron sus invitadas y hasta tuvo opinión respecto al análisis que le expusieron. "Y para afuera quedó como una forra, de alguna manera", expresó. "¿Y a vos qué te parece?", le preguntó Julieta. "Uy, está re picante esto", bromeó Rossello.

En busca de bajarle los ánimos al debate, Poggio reveló que "ya está, ya se terminó". "Pero yo siento que no fue una buena jugada si tenemos que ver el resultado", concluyó la actriz que protagoniza Coqueluche junto a Betiana Blum.