"Me siento solo, los que me rodean son un asco", el último mensaje que mandó Gustavo antes de suicidarse

El suicidio de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de Martita y Felipe Fort, fue un gran shock para el ambiente del espectáculo nacional. La historia de Gustavo y Ricardo tiene todos los capítulos para ser una serie, como aquellas que vemos en cualquier plataforma online. Una familia rica, un hijo exiliado por su condición sexual y consentido de su mamá, más la aparición de un hombre fiel, amoroso y siempre con ganas de poner la otra mejilla ante cualquier obstáculo. Así parecía Gustavo. Sin embargo, en el último tiempo pasaba un muy mal momento personal.

"Me siento muy solo" , le escribió Martínez, a su sobrino Nicolás. El ex personal trainer se encontraba triste porque los hijos del mediático chocolatero estaban por alcanzar la mayoría de edad, y creía que iban a irse de nuestro país. “No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”, sentenció.

Según el periodista Daniel Ambrosino, Gustavo además le pidió a su sobrino que no lo dejara solo: “No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco”.