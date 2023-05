“Me tocó pelar”: Fede Bal mostró el nuevo tatuaje por el que se desnudó en público

“Voy a hacer algo que yo amo hacer”, dijo y se bajó el pantalón. El fanatismo de Federico Bal por los tatuajes no es algo novedoso, sin embargo, en las últimas horas habilitó un nuevo lugar. En medio de New York y con una profesional argentina, el hijo de la conductora se tatuó la cola.

En medio de las grabaciones de Resto del Mundo, Fede viajó a los Estados Unidos y estuvo presente en uno de los barrios más importantes en el arte mundial, Williamsburg. “Hay mucha música, artistas en ascenso, pintores, escultores y un fiestón. Voy a ver de todo”. En dicho lugar, el conductor se encontró con la tatuadora argentina Fiamma, quien le afirmó: “Te voy a tatuar, voy a tener ese gran honor. Y estoy súper contenta”.

¿A tatuarse y de levante? “No, el honor es mío”, le respondió Bal. Seguido a esto, el joven contó que tuvo la posibilidad de viajar en reiteradas ocasiones a New York, y que por eso sintió la necesidad de llevarlo en la piel. “Yo conecto mucho con las ciudades y con la gente. Me parece que este es un programa de viajes pero es más un programa de gente. Trato de conectar y esta ciudad me encanta. Vine muchas veces en mi vida y es como que necesito un tatuaje de esta ciudad”.

Si bien Fede había prometido hacerse un tatuaje “erótico”, en esta ocasión lo dejó en manos de la profesional. “El tattoo es muy íntimo, así que qué manera mejor de conectar que entregándole la piel al artista. Yo siempre digo lo mismo, hace lo que quieras. Algo que tenga que ver con New York, pero lo dejo en tus manos”, le expresó a la joven.

Cabe recordar que todo esto se dio en medio de una fiesta, ya que la experiencia del lugar está planteada con esa dinámica. Frente a la posibilidad de que los presentes se queden viendo el momento del tatuaje, Bal afirmó: “Ustedes saben como soy, y me tocó pelar adelante de todos. Vergüenza la verdad, muy poquita. Ni me miraba la gente. Estaba cada uno en la suya, como tiene que ser”.

Por último, y tras escribirse “NYC” en la nalga, el artista desarrolló: “Esta fiesta en un loft típico de Brooklyn, donde hay intervenciones artísticas, venta de ropa, cuadros, DJ´s en vivo. Cuánta onda que tiene esta gente. Que lindo presenciar estos eventos. Esto es una película, pero de verdad”. Cabe recordar que este no es el único tatuaje que el actor tiene en su cola, ya que además de un dibujo de un diseño único y personal, el cuál además tiene distintos colores, tiene escritas las siglas “BCN”, en honor a la ciudad de Barcelona. Al parecer, su cola será un mapamundi de siglas en muy poco tiempo.