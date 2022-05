"Me torra esa cosa de...": Guillermina Valdés y la pista que dio de su separación de Tinelli

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli sacudieron al mundo del espectáculo al anunciar en horas de la noche de ayer su separación, después de nueve años de relación. Lo hicieron a través de dos escuetos mensajes que le mandaron, por separado, al periodista Ángel De Brito.

"Hay un último momento. Marcelo Tinelli está separado de Guillermina Valdés, está confirmada la información. Es un bombazo que nadie esperaba", anunció De Brito. Luego, el conductor leyó los mensajes con los que los papás de Lolo confirmaron la ruptura. "Sí (estoy separado). No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien", reconoció Tinelli. "Nos separamos en muy buenos términos. Y vos sabés cuánto nos queremos", sumó Guillermina.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En principio, ambos aclararon que todo se dio en buenos términos y que no hubo terceros en discordia. Sin embargo, fue Yanina Latorre quien aportó la primera hipótesis de la ruptura: según ella, todo se debió al desgaste que produjo la tirante relación entre los hijos de la modelo y los del conductor.

Semanas atrás, Valdés brindó una entrevista en la que habló en profundidad de su por entonces pareja. "Fue un año muy especial porque él estuvo con muchas cosas, estuvo con el fútbol, con la vuelta después de la pandemia en su programa; pero para él fue especial en el buen sentido, porque se dio cuenta de un montón de cosas: de lo que quería y de lo que no quería".

"Está trabajando mucho en todo lo que es artístico, en cuestiones que se está reconectando de lo que no es tanto su personaje como conductor, sino el entrenamiento con su productora, con los contenidos y está muy contento con eso; lo veo muy entusiasmado y defendiendo su lugar", sumó.

A la hora de analizar su presente sentimental, Guillermina deslizó una respuesta que hoy adquiere un análisis más profundo: "Los años me enseñaron a no depositar tanto en el otro. Me torra esa cosa de la demanda y no me sentiría cómoda teniendo que pedirle a mi pareja que hiciera algo o fuese algo para estar bien. Como así también buscar en el otro eso que me falta, porque sería perder el tiempo y no hacerme cargo de lo que debo trabajar conmigo misma".

¿El viaje que aceleró la separación?

Si bien mantuvieron la crisis bajo siete llaves, lo cierto es que todo habría comenzado en el verano, cuando regresaron de sus vacaciones en Punta del Este; de acuerdo al aporte de Yanina Latorre.

"Todo comenzó cuando volvieron de Punta del Este, después de las vacaciones familiares. Hubo diferencias en la convivencia. Los hijos de ambos tienen estilos diferentes de vivir y en Punta del Este estaba rara la relación", aportó la panelista.

El otro detonante fue el viaje que Tinelli realizó junto a sus hijos (sólo faltó Juanita) a México, para visitar a Micaela, quien se instaló hace pocos meses junto a su pareja, el futbolista Lisandro López. "Hablame de felicidad. Llegamos a Tijuana para visitar a Mica, junto a Cande, Fran y Lolo. Se la extrañaba a Tuta", compartió desde el aeropuerto el conductor.

"Se fue de viaje familiar y eso a Guille no le gustó. La decisión (de separarse) es de ella, él no estaba tan convencido. Los hijos no se llevaban mal, pero no había onda. No fluía", sumó Latorre.

Después de asegurar que no le constaba que hubieran "terceras o terceros" en discordia, De Brito aportó: "No es crisis, es separación. En la pandemia tuvieron otra separación y después se reconciliaron".

"No la querían seguir dilatando. Hace tiempo que venía mal la cosa. Se separaron con el amor de un hijo que tienen en común. Fue hace poco. Él está cansado de remarla", remató Pía Shaw.