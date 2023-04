“Me tuve que hacer la sorprendida”: Juliana contó que su expulsión de Gran Hermano fue arreglada por la producción

“Hay cosas que acepte a cambios de otras”, afirmó Juliana Díaz luego de revelar que su expulsión de la casa de Gran Hermano fue organizada y prevista por la producción. Además, contó que lo charló con la psicóloga del programa y pese a su previo conocimiento, tuvo que hacerse la sorprendida.

En su último ingresó a la casa de Gran Hermano, Juliana fue expulsada por filtrar información de afuera, sabiendo que estaba prohibido. Sin embargo, y aunque en aquel momento se mostró sorprendida y enojada, en un vivo que realizó en su cuenta de Instagram contó la verdad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Si ustedes supieran, aunque yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada. La psicóloga me dijo que si tenía ganas de llorar, llore. Pero no”.

Además, agregó: “Me da risa porque la gente se burla de mi expulsión. Mi amor, si supieras que hay cosas que yo acepté a cambio de otras importantes. Yo quería entrar para darle un beso y abrazo a Maxi que lo veía muy mal. Yo sabía que afuera iba a hacer plata y creo que el programa nos abrió una puerta grande. A mi me convenía estar afuera. Ahora puedo ventilar lo que quiera. Obviamente hay cosas que me guardo por respeto”.

En aquel entonces, la producción le informó: “Quiero referirme a una de las reglas esenciales que rigen en la casa. Cuando ingresa un nuevo participante o se produce el reingreso de alguien que había sido eliminado, tiene absolutamente prohibido revelar información sobre el afuera. Nada de lo que sucede en el exterior de la casa puede ser puesto dentro. Lo saben. He detectado situaciones donde Juliana incumplió la norma. Juliana, he decidido tu expulsión”.

Si bien Juliana fue contundente con sus declaraciones respecto al accionar de la producción de GH, no fue la única ex participante que se refirió al tema. En los últimos días, Julieta y Daniela fueron interceptadas por un móvil de LAM, y aunque fueron respetuosas y educadas expresaron la prohibición que les puso Telefé: “Nos cagaron a pedos, no podemos. Amo LAM pero me bajaron de Telefé todos los móviles. No me dejan hacer esto, posta”.