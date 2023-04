"¿Me ves con miedo?": Jey Mammon abandonó el país y se fue a España para "relajar la cabeza"

La última semana no será recordada de la mejor manera por Jey Mammon, quien enfrenta una acusación pública de presunto abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto. El joven denunció al conductor en 2020, cuando él tenía 14 años de edad. De hecho, el 9 de febrero del 2021, Jey fue sobreseído, por la aplicación de la prescripción, en la causa N° 53.975/2020. A partir de ahí, se originó un intenso ida y vuelta entre los protagonistas.

Por el lado de Jey, optó por dar dos entrevistas televisivas para defenderse de las acusaciones. La primera fue a Jorge Rial, en Argenzuela, y la segunda Baby Etchecopar para Basta Baby. A éste último, además, le entregó un audio que el propio Benvenuto le envió antes de radicar la denuncia con el fin de exponerlo y resaltar que todo esto se trata de una "extorsión", tal y como había denunciado en su primer comunicado de prensa.

De acuerdo con Jey, Lucas en ese audio le insinuaba que si no contestaba sus mensajes podría llegar a accionar en su contra de alguna manera. “Sinceramente, no miro la televisión argentina, porque viajo un montón y me chupa un huevo, pero lamentablemente me aparecen los videos en YouTube", se lo escucha decir a Benvenuto.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agrega: "El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión, perdón. Y me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás”.

Por su parte, por ahora, Benvenuto decidió enfrentar a su supuesto agresor a través de las redes sociales. El último descargo que hizo fue a partir de un vivo de Instagram que llamó la atención de más de 30.000 usuarios. Allí, reclamó: "“Durante mucho tiempo me sentí culpable por la primera noche donde él me viola. Él en esa época era una persona depresiva, escabiaba todo el día, fumaba porro todo el día. Cuando me levanto desnudo y voy al baño, me doy cuenta lo que me hicieron".

El joven destacó que recién pudo pedir ayuda a los 25 años, casi una década después del hecho. "Mi cabeza a los 14 años era un lío y no le pregunté ‘qué me hiciste’ porque no quería que se enoje. Yo prefería ser sumiso. Siempre me culpé pero ya no más. Yo hoy estoy rompiendo la palabra que les di a mis terapeutas. Estoy acá de nuevo en un lugar que no me tengo que poner. Yo nunca le dije que me había violado. Como él vivía la vida, no me extraña que se le mezclen las cosas”, agregó.

Lo cierto es que como parte de su estrategia final, Jey Mammon decidió irse del país el miércoles por la noche. “Necesito relajar la cabeza y pensar un poco”, dijo en un breve diálogo con LAM minutos antes de abordar el avión que lo trasladó a Madrid, España, desde Ezeiza. Y consultado sobre si temía ser agredido en el aeropuerto, el ex Telefe respondió: "Me ves así solo... frente a toda la gente, ¿me ves con miedo?".

Durante su breve paso antes las cámaras del ciclo que conduce Ángel de Brito, Jey aseguró: "No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte” y ante la consulta sobre su vínculo con Telefe, sentenció: “No hay recisión y no te voy a decir más nada”.

Finalmente antes de partir, el ex conductor de La Peña de Morfi cerró: “Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga”.