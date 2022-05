"Me violó con una botella rota": la cruda declaración de Amber Heard contra Johnny Depp

Horror en Hollywood. La actriz Amber Heard declaró ayer en el juicio que su ex marido, Johnny Depp, le inició por "difamación" por la nota de opinión que escribió en el 2018 en el Washington Post, en la que se presentó como una "figura pública que representa el abuso doméstico". Si bien el actor no fue mencionado en el artículo, ahora le reclama 50 millones de dólares. Ella le hizo una contrademanda por 100 millones por "violencia física y abuso desenfrenado".

"Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo", arrancó la actriz, quien conoció a Depp en 2009. El matrimonio se concretó en 2015, pero duró menos de un año.

En su declaración, Heard hizo especial hincapié en la violación que sufrió en marzo de 2015, cuando acompañó a Depp en la grabación de la quinta entrega de la saga Piratas del Caribe. Se trata del ataque al que el actor calificó en su declaración como una "pelea" en la que su por entonces mujer le habría cortado la punta de uno de sus dedos con una botella de vodka.

La actriz aseguró que el ataque comenzó cuando ella intentó quitarle la botella, dado que Depp se encontraba en estado de ebriedad. "Me agarré de ella. La tiré al suelo y eso realmente lo enfureció", recordó la joven de 36 años, al tiempo que sumó que Depp comenzó a arrojarle botellas y latas.

"En algún momento me puso una botella rota en la cara, en el área del cuello, en la línea de la mandíbula. Me dijo que me cortaría la cara", sumó, al tiempo que estremeció a los presentes al asegurar que Depp le arrancó la bata que llevaba puesta y comenzó a violarla con una de las botellas rotas. "Johnny tenía la botella adentro mío. Me la metía una y otra vez. Me decía que me iba a matar", denunció entre lágrimas.

La joven logró escapar, pero al día siguiente encontró las paredes de su casa con mensajes -a los que calificó de "incoherentes"- escritor por el actor con la sangre de su dedo y pintura.

Ese no fue el único ataque que denunció la actriz, quien acusó a Depp de golpearla y patearla mientras viajaban en un avión en mayo de 2014 porque pensaba que había tenido un romance con James Franco: "Me sentí avergonzada. Era la primera vez que me pasaba algo así".

"Estaba enojado conmigo por aceptar un trabajo con James Franco. Lo odiaba y me acusaba de haber tenido algo secreto con él desde que hicimos Pinapple Express", sumó, en alusión al filme que protagonizaron juntos en 2008.