"¿Me votas y querés que te chupe el culo?”: el feroz cruce entre Camila y La Tora en la casa

Camila Lattanzio ya no puede manejar su desconsuelo. Desde hace días anda preocupada y teniendo una crisis nerviosa dentro de la casa de Gran Hermano. De hecho, en medio de la cena del miércoles, mientras los hermanitos hablaban, se notaba el comportamiento apático de la joven de Ituzaingó que comía de a un fideo a la vez, con los ojos puestos en el plato. Se sentía que había tensión con su archienemiga, Lucila Belén "La Tora" Villar. A penas ésta se levantó de la mesa, Romina Uhrig le preguntó susurrando: “¿Cami, estás bien?”. Ella asintió. “¿Posta?”, repreguntó la ex diputada. La joven respondió: “Ya sabés”.

Camila estaba hablando de lo que había ocurrido en la mansión de los hermanitos cuando desde afuera gritaron lo que había hecho: nominó a La Tora para que se vaya de la casa de Gran Hermano. El grito había sido: “Vamos, La Tora. Camila es una traidora”. En el momento en que la más filosa y especulativa de la casa se enteró, elevó su patoteo y comenzó con más hostilidad.

Los participantes de Gran Hermano votaron y quedaron en placa: Agustín, Ariel, Daniela y La Tora. A la última no le gustó nada estar entre los nominados para salir del juego y dependerá de su amiga Romina, quien junto a Marcos es líder de la semana y tienen la posibilidad de salvar a cualquiera de la expulsión. No obstante, la ex diputada se mostró preocupada por la joven que cada vez más se acerca a Alfa y menos al grupo de mujeres de la casa. “¿Ustedes la vieron? No sé qué le pasa”, preguntó a sus compañeros. Después, cuando comía un postre de chocolate con La Tora, Romina le confesó: “Por momentos cuando pienso mal y la veo, me da pena, bolud…”. La rubia respondió: “A mi con sus acciones y actitudes, no”.

Camila después se quebró en su cama, y Julieta y Daniela fueron a tratar de escucharla y darle ánimos. La joven en medio del llanto les confesó: “Me cuesta muchísimo. Me afecta que no confíen en mí… Intento que todo vaya bien y siempre termina todo saliendo mal, ¿entendés? Me voy apagando y no me quiero apagar tampoco”. En ese momento se incorporó Romina con La Tora que ya estaba limpia de cuerpo pero no de alma. La ex diputada le increpó a Camila: “No queremos que te sientas mal, pero sí, es verdad que por momento desconfiamos”.

La Tora intentó desligarse del malestar de la joven y se puso en modo barrabrava: “A mí no me interesa tener relación con vos. Usás muchas cosas para jugar y yo no te creo una”. Camila la trató de frenar mientras tenía los pañuelitos con los que se secó las lágrimas en las manos: “Lo que hacés es meter cizaña”. La rubia, acostada en la cama, le gritó: “Vos sos re copada, ¿no? ¿Me votás y quéres que te chupe el culo? Vos estás loca”.

Camila ya había hecho un descargo en el confesionario en el que explicaba lo mal que la estaba pasando y el porqué decidió acercarse al sexagenario. Negó que fuera porque Alfa fuera famoso afuera, información que ella tiene ya que ingresó hace un mes en la casa.

“Por el cumpleaños de Alfa habíamos quedado para hacerle el desayuno. Para mí no me levantaron, porque no quisieron. Siento que capaz son un poco celosas como que yo lo hago para la gente. No sé que película se estarán imaginando detrás de lo que soy. El único que me cree es Alfa. Voy a dejar de estar detrás de ellas porque desconfían”, expresó. El mismo día del aniversario del que se habían disfrazados todos para rendirle homenaje, Alfa tomó un momento para su amiga especial. “Te hice una flor para que te acompañe. Es un ramito, porque una flor la corta cualquiera. Un ramo no es para todo el mundo. Qué linda que sos, payasa”.