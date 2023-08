"Me voy a internar": el día que Silvina Luna tuvo que dejar El Hotel de los Famosos por los dolores físicos

El fallecimiento de Silvina Luna durante la mañana del jueves en el Hospital Italiano conmovió a todo el mundo del espectáculo y gran parte de la opinión pública. Su deceso, producto de los problemas renales que le generó la mala praxis del falso cirujano plástico Aníbal Lotocki, por las intervenciones estéticas en las que le inyectó metacrilato, una sustancia prohibida para ese tipo de operaciones.

Tras su partida, los recuerdos respecto a diversos hechos de su trayectoria se hicieron carne nuevamente a través de las redes sociales y la viralización de videos e imágenes. Un ejemplo de esto fue su salida del reality El Hotel de los Famosos, a fines de marzo de 2022, el cual tuvo que abandonar el programa por los dolores que sufría y debido a la recomendación que su médico personal le dio tras que le realizaran estudios.

"¿Viste que esta mañana te sacaron sangre? Ya tenemos los resultados. El que más te importaba a vos...", avisó en aquel entonces la médica que la atendía dentro del reality. "Está altísimo. Qué mal todo. Todo mal", se lamentó Silvina, quien enseguida fue abordada por la tristeza y las lágrimas. "Venía sintiéndome mal y llegaron los resultados del laboratorio", contó.

"Hola, Fede. Me siento rara, ahí vi los estudios. La creatinina también subió", fue la parte que se logró escuchar de la charla con su clínico. "¿Querés acostarte?", le preguntó la profesional de la salud que estaba con ella ahí. El llanto y la angustia eran notoriamente visibles en la cara de la actriz y la frase que lanzó después, parecía premonitoria de lo que sucedería en el fatídico 31 de agosto de 2023: "No me quiero ir".

"Me dieron los niveles elevados, así que me voy a internar ahora. Todo bien, no quiero llorar. Yo ya estoy acostumbrada, son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener", explicó Luna ante las cámaras. El difícil momento expuso, por primera vez en la televisión, lo que atravesaba la ex Gran Hermano respecto a los dolores que la cruzaban por los biopolímeros que le habían arruinado los riñones. Hasta el momento eran comentarios y frases sueltas que daban lugar hasta las peores especulaciones de parte de los responsables de su fallecimiento, pero aquel día gran parte de la audiencia entendió que lo que le sucedía era tan serio como peligroso.

"Está bien para ella que se trate y que lo solucione, que vuelva", comentó el actor Rodrigo Noya, parte de la edición del reality. El mismo que cuando se fue le ofreció un calzoncillo sucio de la suerte que tenía, un regalo que generó una respuesta de Silvina que graficó la desesperación que la atravesaba: "Bueno, dale. Agarro todo yo". "Ella va a sacar fuerzas de donde no tiene para recuperarse y volver. Porque ella es feliz acá", expresó la participante Majo Martino.

"Hablé con los chicos y me levantaron un poco el ánimo. Es normal esto en mi vida. Cada tanto me sucede, no pensé que me iba a pasar tan pronto", contestó Silvina Luna al conductor Leandro "El Chino" Leunis, quien buscó saber cómo estaba llevando la noticia. "Empecé a sentir un desgaste muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos, pensaba que tenía que ver con eso. Hablé con mi médico personal y me dijo que me vaya de acá a internarme", agregó Luna.

"Espero haber dejado mi huella estos días, aunque fueron pocos", se escuchó a decir a Silvina en su despedida. "Sé que si voy ahora voy a poder recuperarme, si no es un riesgo grande. Así voy a salir de esta una vez más", prometió, sin perder las esperanzas aun en el momento más crítico de su existencia.

"No es fácil encontrar buena gente y creo que acá pasa que todos lo son", fueron parte de las palabras de la chica en su salida. "Acá todo es muy intenso y estaba disfrutando mucho", reconoció ante las cámaras después.

"Le voy a pedir a todos que nos pongamos de pie, que le den un abrazo enorme para que se vaya con una energía linda de amor", pidió Leunis en el medio del aplauso generalizado de los participantes del reality. "Mis compañeros me motivan, me sacan un poco de ese lugar y también me incentivan para que me recupere pronto y vuelva", celebró Luna.