Media pila, Michael: Bublé, su español cavernícola y los retos de sus tres hijos

Pocos días después de anunciar que espera su cuarto hijo con Luisana Lopilato, Michael Bublé brindó una divertida entrevista en la que demostró que pese a estar en pareja desde hace catorce años con la actriz argentina, su español deja mucho que desear. Además, reveló qué idiomas se hablan en su casa y cómo se llevan Vida, Elías y Noah con su lengua materna.

El cantante no titubeó a la hora de hablar en español para un medio de habla inglesa e intentó lucirse: "Todos los días mi español es mejor, pero yo creo que es más fácil cuando yo escucho gente que habla español que cuando yo hablo, porque creo que no es correcto. Es muy mal. Los verbos es muy difícil (Sic)".

Atento a su poca facilidad para el idioma, Bublé reconoció luego en inglés que su español no era bueno y que ahora son sus hijos quienes le enseñan. "En mi casa, mis chicos y Luisana no hablan una palabra en inglés. Mis maestros de español son Noah, Elías y Vida. Me dicen: 'No papi, es incorrecto'", reconoció entre risas.

Además, el cantante aseguró que suelen hablar en español con su mujer cuando se encuentran en Canadá, para evitar que el resto entienda el diálogo: "En público, puedo hablar en secreto con ella acá en Canadá, porque la gente no entiende nada. Es divertido".

Bublé, el mate y la cultura argenta

El año pasado, cuando la pandemia de Covid-19 aún atravesaba uno de sus momentos más duros, Bublé reconoció que se hizo fan del mate luego de conocer a Lopilato. "¡Ahora soy argentino! Me encanta el mate. Vos sabés, cuando tenés una esposa argentina, mate es vida".

"Veo que el mate está pasando de una a otra persona y finalmente llega a mí. Ahí pienso: 'Con el Covid, esto no es muy bueno'. Pero me encanta. Me gusta el sabor, así como su aspecto social", reconoció en diálogo con la agencia EFE.