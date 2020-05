Medicamentos vencidos y personal venezolano sin autorización: detienen a Rubén Mühlberger, el médico de los famosos

Rubén Mühlberger, más conocido como el “médico de los famosos”, fue detenido durante la noche de este jueves por irregularidades en Klinik Mühlberger, su clínica de estética ubicada en Arenales 1360.

El lugar fue allanado y luego se detuvo a su director por orden de la titular de la fiscalía PCyF N°11, Valeria Massaglia, tras una investigación del Ministerio de Salud de la Nación.

Según le explicaron a este portal, efectivos de la división de Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad encontraron “medicamentos vencidos con fecha del 2015 o incluso anterior y residuos patológicos” que no respetaban el protocolo de tratamiento de los mismos. “La clínica tampoco tenía la habilitación correspondiente, a pesar de que seguía recibiendo pacientes”, detalló una fuente.

"Junto al personal policial concurrieron representantes del Ministerio de Salud de la Nación y se comprobó que el titular del local quien se hacía conocer como médico no se encontraba en la actualidad habilitado al igual que el local en donde había clientes esperando por ser atendidos", señala el parte policial.

Y agrega: "Además, poseía medicamentos vencidos de fecha 2014 y 2015, los cuales los comercializaba y realizaba trabajos invasivos poniendo en riesgo a los clientes. En su interior había médicos en su interior de nacionalidad venezolana los cuales no se encuentran registrados ni habilitados en este país".

Por esta razón, la fiscal optó por ordenar la clausura de la clínica y ordenó la detención de Mühlberger. Del lugar se secuestraron “computadoras, ficheros e historias clínicas, los cuales serán peritados en las próximas horas e incorporados a la investigación”.

Rubén Oscar Mühlberger fue detenido por ejercer una actividad medica sin la autorización correspondiente por parte del Poder Ejecutivo, infracción prevista en el artículo 239 del Código Penal. La fiscal adelantó que fue imputado y seguirá detenido. Además, se le labró un acta por violar la cuarentena preventiva y obligatoria decretada por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del Coronavirus.

El médico trabajó para diversas figuras del ambiente como Diego Maradona, Rocio Oliva, Charly García, Susana Giménez, Moria Casán, Marcelo Polino, entre otros. Al comienzo de la cuarentena obligatoria, estuvo como invitado en el ciclo Incorrectas –el programa que conduce Moria Casán por la panatalla de América- donde aseguró que tenía el antídoto para el coronavirus.

Sus palabras exactas fueron: "Yo tengo la fórmula para el coronavirus", frase que se ganó una fuerte crítica de parte del medio y las redes sociales. Por ejemplo, el doctor Guillermo Capuya había anunciado que iba denunciar en la Justicia y ante el Ministerio de Salud a Mühlberger por sus dichos, advirtiendo que el ahora detenido solo buscaba un rédito económico.

"Tiene todo para contrarrestar (el virus). Todo el protocolo que estarían teniendo los aeropuertos que ya no se puede ir a hospitales, sino directamente llamar a un número, pero lo llaman al doctor y él va y le pone los sueritos y lo que necesiten para aumentar las defensas para eliminar el coronavirus o que los ayude a no tenerlo", había anunciado Moria sobe Mühlberger.

Descontento por los dichos del ahora imputado, quien además anunciaba tener el “antiviral” para el COVID-19 en su clínica, Capuya le pidió a la gente “que no se deje engañar, no hay ninguna evidencia de esto. Cuando vemos algo así a los médicos nos altera mucho, nos indigna, no se juega con esto. En el mundo todavía no existe la cura para este virus".