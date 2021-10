"Médico, tengo a mi papá muerto": Cristian U reveló cómo fueron los últimos minutos de su padre

Cristian Urrizaga, más conocido como "Cristian U" tras su paso por Gran Hermano, compartió en las últimas horas un brutal video en el que se puede ver cómo debió trasladar por sus propios medios a su padre al Hospital Argerich (ubicado a sólo cinco cuadras de la casa de su papá), ante la inacción del SAME. El hombre falleció horas después y el actor iniciará acciones legales.

"Lo difícil es estar acá (dando un móvil), pero tengo que estar. Voy a iniciar acciones (judiciales) por todos lados. Es por la memoria de mi viejo, por respeto a mi hermanita de once años, por mi hermano y por mis sobrinos. Mi hermanita hoy me dijo: '¿Por qué no tengo más papá si yo ayer hablaba?'", denunció el ahora DJ en diálogo con la señal C5N.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El hombre de 57 años cenó el sábado a la noche junto a su pareja y unos amigos. Se sentía bien y decidió recostarse, pero sufrió una violenta convulsión. En ese momento, su pareja se contactó de inmediato con el 911 y con Cristian, quien tardó sólo quince minutos en llegar.

"Acá no es una cuestión de que se haya muerto, porque pudo haber sido de forma natural. Acá lo doloroso y lo que me rompe al medio es el abandono de persona que se hizo. Es el momento que no me voy a olvidar nunca más en mi vida. Me dijo Vivi (la pareja) que se fue a acostar y que empezó a sentir un ronquido raro. Cuando se acercó estaba convulsionando. Automáticamente llamó al 911 y me llamó a mí. Estaba a veinte cuadras. Cuando llegué a los quince minutos había un patrullero. Al subir, mi viejo estaba tirado ahí; medio morado, pero caliente todavía. Me puse a hacerle RCP, los policías deberían estar entrenados; nadie sabe hacer nada. La única entidad que parece que funciona en este país son los bomberos voluntarios", denunció.

El hombre llevaba más de media hora convulsionando y todavía no había ninguna ambulancia en camino. "Había un policía en el departamento y le dije: 'Loco, llamá la ambulancia'. El poli me dijo: 'Llamé tres veces'. Le dije: 'Me lo llevo'. Me dijo que no lo podía tocar. Lo cargué como pude, encima mi papá estaba desnudo; trataba de agarrarlo con la colcha. Me iba golpeando con todo. Justo llegó mi hermano y me ayudó. El ascensor es chiquito, bajamos como pudimos. Llegamos al auto. No encontraba las llaves, lo tuve que apoyar en la vereda. Lo metimos como se pudo, fue un horror porque no entraba. Habré tardado dos minutos hasta el Argerich, porque está a sólo cinco cuadras de la casa de mi papá".

"Cuando estoy llegando al Argerich, recién estaba saliendo la ambulancia a dos por hora. Estamos en un octavo mundo. Había tres ambulancias. Cuando llego, venía con el trapito blanco y una amiga mía. Los de la ambulancia me miraron. Entro con el auto, que le di por todos lados, a los bocinazos. Grito: 'Médico, tengo a mi papá muerto'. El de seguridad de la entrada me abre la puerta y me tira una camilla. Mi hermano la trae y lo tuvimos que sacar nosotros", sumó.

El actor decidió grabar la secuencia y la publicó horas después en su cuenta de Instagram con un lapidario posteo en el que denunció el abandono de persona a su padre. "¿Por qué subo este video? No lo iba a subir. Lo hice por los Martas y las Ricardos que nadie escucha. En ese video se ve muy claro cómo había dos policías que miraban la situación de cómo dos pibes arrastraban a su papá muerto para entrarlo al hospital".

LA GRAVE DENUNCIA DE CRISTIAN U TRAS LA MUERTE DE SU PADRE

No sólo perdí lo más importante de mi vida, a mi papá; sino que sentí la peor mierda que sienten los argentinos: el manoseo, la mentira y, por sobre todas las cosas, cómo se cagan en la vida y nos mienten a través de los medios de comunicación.

Anoche, a la una y media de la mañana, mi viejito empezó a convulsionar. Su pareja llamó al 911 y al 107 (SAME) e inmediatamente me llamó a mí. Tardé en llegar diez minutos, ya estaba la Policía y la misma también llamaba al SAME.

Desde el primer llamado al SAME, hasta que tomé la decisión de cargarlo en mis brazos pasaron veinte minutos. Hasta que bajé, lo puse en el auto y lo llevé al sanatorio Argerich pasó media hora y cuando estaba llegando recién salía la ambulancia. Llegamos a los gritos con mi hermano y el poco personal que había no hacía nada, sólo nos dieron una camilla. Lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al sanatorio. En la puerta habían tres ambulancias paradas y médicos al lado de ellas.

Sentí querer matar a todo el mundo. Luego de eso, sale un médico y me dice: 'Le pusimos los electro y casi lo recuperamos, pero se fue. Lo siento mucho'. Después de todo eso, sólo me queda la imagen de los representantes de la salud y la del titular de las ambulancias haciendo campañas políticas, mostrando la tecnología de los móviles, los nuevos helicópteros y las bajadas de ellos en las avenidas; es todo una mentira. Es todo prensa para seguir al frente de sus cargos, porque la casa de mi papá está a cinco cuadras del Argerich y tardaron más de media hora.

Por eso, él ya no está. Se fue. Partió un tipo laburante, con toda la moral del planeta. La política está matando a nuestros abuelos, padres e hijos. ¡Reaccionamos!