Meghan Markle, Harry y el feroz contraataque de la Corona: "Ella sólo quería ser duquesa"

La abrupta renuncia de Meghan Markle y el príncipe Harry a la Familia Real inglesa no hizo más que exponer la frialdad y la dureza protocolar que exige la Corona a cada uno de sus miembros. Sin embargo, allegados a la Reina Elizabeth dejaron trascender en las últimas horas la oferta que la Corona les hizo antes de su boda, en un intento por limpiar la imagen de la "Firma".

"Antes del casamiento con Harry, fue la propia Reina la que se juntó con Meghan y le propuso un trato para que no tuviera que abandonar su carrera como actriz, pese a estar casada con el príncipe", revela una fuente allegada a la Corona al tabloide The Sun.

De acuerdo a lo consignado por el portal inglés, fue Markle quien declinó la oferta. "Ella le agradeció el gesto, pero le dijo que estaba ansiosa por convertirse en un miembro activo de la Familia Real. Quería tener el lugar que le dieron, nadie la obligó", refuerzan.

En efecto, Meghan renunció a la serie Suits al momento de anunciar su compromiso con el príncipe Harry y dio de baja todas sus redes sociales, además del portal digital de moda que dirigía. "En su momento se especuló con que había sido la Familia Real la que la obligó a dejar todos sus proyectos, pero lo cierto es que le dieron la posibilidad de seguir teniendo una vida relativamente normal. La que no quiso fue ella".

Le ofrecieron poder seguir siendo actriz, pero ella prefirió ser duquesa"

El pacto que la Reina le había ofrecido a Meghan tenía una condición: no habría título nobiliario. "El plan de la Reina era que Harry mantuviera su posición dentro de la Familia Real, pero que Meghan tuviera más libertad y que no debiera abandonar todos sus proyectos tras el casamiento. Sin embargo, esa oferta venía sin el título de 'duquesa' y, al parecer, no le resultó muy tentadora".

En efecto, The Sun es uno de los medios "aliados" de la Corona. El propio Harry inició acciones legales contra el tabloide y acusó al conglomerado de medios que defiende en especial a su hermano mayor, el príncipe William, de iniciar una campaña en contra de su esposa, similar a la que padeció su madre, la difunta princesa Diana, en vida.

Habrá que ver cuál será la respuesta de Meghan y Harry tras el nuevo ataque Real. Al momento, la pareja se encuentra instalada en una lujosa mansión en Canadá e iniciando el "período de transición" que acordaron con la Reina para abandonar la Corona.

