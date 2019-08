Meghan Markle puso en venta su mansión de soltera: cómo es por dentro y cuántos millones cuesta

Antes de conocer al príncipe Harry de Inglaterra, la actual duquesa de Sussex, Meghan Markle, vivía en Hancock Park, un exclusivo barrio de Los Ángeles repleto de mansiones donde tenía como vecinos a varios famosos de Hollywood como Antonio Banderas o Milla Jovovich.

Aunque la ex actriz se deshizo de la espectacular casa luego de su divorcio con Trevor Engelson, ahora se supo que el nuevo dueño de la mansión puso a la venta la propiedad, la cual tiene 210 metros cuadrados y cuesta cerca de 1,6 millones de euros.

Para poder entender el precio de la vivienda, hay que saber que la mansión tiene dos pisos: uno inferior destinado al ocio y otro superior ideal para el descanso. En detalle, tiene cuatro dormitorios, tres baños, un salón con chimenea, comedor, living, cocina y un patio bastante amplio.

Según medios británicos, Markle compró la casa cuando estaba en pareja con su ex marido Trevor Engelson. En aquel entonces, ella ya había protagonizado la serie Suits que debió rodar en Toronto, y como no quería desvincularse de su ciudad natal, donde ahora vive su madre, decidió adquirir una casa allí para poder estar cerca de su familia. Sin embargo, en el 2013 la pareja se divorció, por lo que ambos se deshicieron de la propiedad y la compró una persona de quien todavía no se conoce su identidad.

Aunque la mansión no tiene comparación con Frogmore Cottage, la actual residencia de los duques de Sussex en Windsor, la casa de Hancock Park presume del bonito estilo colonial con el que hace un siglo fue construida.

A pesar de que no hay detalles de por qué la propiedad de Los Ángeles se puso en venta, desde la inmobiliaria confirmaron que cuesta 1,8 millones de dólares (alrededor de 1,6 millones de euros), algo más de medio millón por encima del precio por el que fue vendida en 2006.

La mayoría de los cuartos tienen techo muy alto, habitaciones de color neutro y pisos de madera. Incluso, cuenta también con un jardín donde hay instalada una mesa par comer y disfrutar del aire libre.

Aunque la duquesa se tuvo que despedir de su tierra en 2013, trascendió que tiene deseos de volver y de comprar junto a su esposo y su hijo una casa en Los Ángeles para estar más cerca de su madre, Doria Ragland.