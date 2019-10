Meghan Markle y la dramática entrevista en la que se puso a llorar al hablar de la Familia Real que enardeció a William

Meghan Markle desembarcó en la Corona el 19 de mayo de 2018, día en el que se casó en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor con el príncipe Harry. Desde entonces, la ex actriz estadounidense disfrutó de los beneficios de la realeza, pero sufrió en carne propia los constantes ataques de la prensa y embestidas familiares, la mayoría encabezadas por su cuñado y heredero al trono británico, el príncipe William.

Pese a los constantes ataques que recibió, Meghan siguió adelante con el objetivo que se puso cuando accedió a abandonar su carrera artística: abocarse de lleno a las organizaciones de caridad de la Corona. Lejos del poco apoyo que el príncipe Carlos le dio en su momento a la difunta princesa Diana, Harry no sólo acompañó a su mujer, sino que además se enfrentó a los medios y al establishment de modo directo por las críticas que catalogó como racistas hacia su mujer.

Hasta ahora, el único que había hablado al respecto fue Harry, quien demandó a los principales medios ingleses por difamar e intentar “arruinar” la imagen de su mujer. Sin embargo, la reciente entrevista que la duquesa dio en el marco de su gira por África no sólo sacudió al Reino Unido, sino que además tensó aún más la relación con el príncipe William.

Días atrás, Meghan y Harry fueron entrevistados por el periodista Tom Bradby, quien además es un público amigo del príncipe. Al natural y sin demasiada producción, la duquesa se mostró relajada hasta que Bradby le preguntó por el acoso mediático que sufre desde que se hizo pública en 2016 su relación con el hijo de Lady Di.

“Harry está obviamente muy preocupado y está intentando protegerte de lo que él siente que su madre tuvo que sufrir. ¿Cuál es el impacto que esta situación tiene en tu mente y en tu cuerpo?”, indagó el amigo del príncipe.

Lejos de esquivar el tema, Meghan se mostró visiblemente movilizada por la pregunta y se quebró al responder e hizo un esfuerzo por contener sus lágrimas. “Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, atraviesa un momento de mucha vulnerabilidad que es un desafío. Después, cuando tenés un recién nacido…”.

“Especialmente para la mujer es mucho. Si a eso le agregás todo esto (por las agresiones de los medios), cuando estás aprendiendo a ser mamá y recién casada es… Gracias por preguntar, porque no muchas personas me preguntaron si estaba bien. Pero es algo muy real lo que me toca vivir detrás de las pantallas”, respondió. El amigo de Harry insistió un poco más: “¿Sería justo decir que no estás bien y que todo esto es una carga?”. Sin dudarlo, Meghan lo miró a los ojos y le respondió: “Sí”. Minutos después, la duquesa sumó: "Esto no es vivir... es simplemente existir".

Según consignaron los medios británicos, la entrevista no hizo más que tensar la relación que la pareja mantiene con la Corona. En efecto, uno de los más indignados con las declaraciones fue William, quien desde un comienzo acusó a cuñada de querer victimizarse ante la sociedad y de intentar ser la “sucesora” de su madre.

Meghan, Harry y la cronología de su relación