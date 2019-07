Meghan Markle no logra hacer pie dentro de la Familia Real y decidió blanquearlo directamente. En los últimos días deslizó, en una serie de declaraciones, que no le resulta nada fácil acostumbrarse a su nueva vida como duquesa.

Durante el estreno de la “live action” del Rey León, Meghan se acercó a saludar a los actores, junto a su marido el príncipe Harry, y cuando saludó a Pharrell Williams lanzó su polémica frase “No me la hacen fácil”.

